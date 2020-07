Car Collection Motorsport à Monza et au Nürburgring

Car Collection Motorsport sera actif sur deux fronts ce week-end avec le championnat Nürburgring Endurance Series (VLN) et les 12 Heures de Monza (Creventic).

Trois Audi R8 LMS GT3 seront en piste sur la Nordschleife samedi et dimanche. Mirko Bortolotti et Christopher Haase rouleront le samedi avec Markus Winkelhock en renfort le dimanche. La R8 LMS GT3 roulera sous l’entité Audi Sport Team. Elle portera le numéro #32. On retrouvera sur la #44 Milan Dontje, Patric Niederhauser et Mike David Ortmann. La troisième auto qui roulera le samedi, engagée par EFP Car Collection by TECE, sera confiée à Simon Reicher, Klaus Koch et Elia Erhart.

L’écurie allemande sera au même moment à Monza pour une course de 12 heures. Peter Schmidt, patron de l’équipe, sera en piste Johannes Kirchhoff, Max Edelhoff et Elmar Grimm.