Calendrier Michelin Le Mans Cup 2021 : la course pour la gloire

Communiqué de presse

Le calendrier 2021 de la Michelin Le Mans Cup a été dévoilé, avec six courses sur les plus grands circuits d’Europe. Cinq d’entre elles seront disputées le même week-end que l’European Le Mans Series et la Ligier European Series, tandis que Road to Le Mans aura pour cadre la 89e édition des 24 Heures du Mans en juin prochain.

La saison débutera par une journée de tests à Barcelone, juste avant la première course de deux heures sur ce même circuit.

La deuxième manche constituera le joyau de la couronne avec Road to Le Mans : une course de 55 minutes le 10 juin, suivie d’une seconde épreuve le samedi matin, juste avant le départ des 24 Heures du Mans.

La troisième manche aura lieu à Monza en juillet, puis Le Castellet en août. Le voyage annuel en Belgique suivra en septembre, avec deux heures de course sur le circuit de Spa-Francorchamps, et la compétition se conclura à Portimão (Portugal) en octobre.

14 avril : Barcelone

16-17 avril : Manche de Barcelone

10-12 juin : Road to Le Mans

9-10 juillet : Manche de Monza

27-28 août : Manche du Castellet

17-18 septembre : Manche de Spa-Francorchamps

23-24 octobre : Manche de Portimão

Il faut préciser que ce calendrier est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Depuis 2016 la Michelin Le Mans Cup est l’étape idéale pour les équipes et pilotes souhaitant progresser en endurance grâce au temps de piste important alloué aux pilotes bronze, leur permettant de gagner en expérience. Ce calendrier offre une combinaison parfaite entre tracés techniques et exigeants dont le circuit des 24 Heures du Mans. Je suis impatient de voir évoluer les futures stars de l’endurance en 2021. »

Gérard Neveu, Directeur Général de la Michelin Le Mans Cup : « Après les perturbations causées en 2020 par la pandémie de COVID-19, le calendrier 2021 de la Michelin Le Mans Cup offre une stabilité aux équipes et pilotes, avec six circuits inchangés par rapport aux saisons précédentes.

Road to Le Mans reste le rendez-vous clé du calendrier, offrant aux concurrents l’opportunité de courir sur le circuit de la Sarthe en amont des 24 Heures du Mans. Voir TF Sport, champion 2016 de la Michelin Le Mans Cup, remporter la catégorie LMGTE Am en devenant lauréats des 24 Heures du Mans cette année démontre l’importance de la Michelin Le Mans Cup dans la pyramide de l’endurance. »