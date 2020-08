British GT, Oulton Park (course 1) : Baldwin/O’Brien vainqueurs, triplé McLaren

Du virtuel au réel, il n’y a qu’un pas… James Baldwin, Champion eROC 2019, a prouvé de nouveau qu’on pouvait passer du statut de gamer à celui de pilote de course avec succès.

GT3

Au volant de la McLaren 720S GT3/Jenson Team Rocket RJN qu’il partageait avec Michael O’Brien, James Baldwin, 22 ans, a remporté la manche d’ouverture de la saison 2020. O’Brien, vu précédemment en GT4 et lui aussi spécialiste de l’E-Sport avec McLaren Customer Racing, remporte également son premier succès en British GT.

Les McLaren ont réalisé le triplé dans cette première course, Baldwin et O’Brien devançant de deux secondes la 720S GT3/Optimum Motorsport #96 de Lewis Proctor et Ollie Wilkinson et la 720S GT3/2 Seas Motorsport #9 de Angus Fender et Dean Macdonald.

La course…

Proctor, poleman, gardait le commandement, serré de près par Jordan Witt (McLaren/2 Seas Motorsport #1).

Il restait en tête jusqu’au changement de pilote. Witt restait en piste un peu plus longtemps et haussait le ton, ce qui permettait à Jack Mitchell, qui le relayait ensuite, de reprendre la piste en première position devant Ollie Wilkinson qui pilotait désormais la McLaren #96.

Derrière les deux GT3 de tête, Michael O’Brien précédait Dean Macdonald et Sandy Mitchell (Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #78).

Les espoirs de Jack Mitchell étaient réduits à néant après un stop and go de 10 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands pendant le pitstop.

Wilkinson n’en profitait pas car il était dépassé par O’Brien. Un safety car intervenait à dix minutes de l’arrivée. Le restart était donné à deux tours du drapeau à damiers mais O’Brien conservait l’avantage sur Wilkinson et Macdonald.

GT4

C’est un autre O’Brien, prénommé Connor, qui s’est imposé avec Patrick Kibble, au volant de l’Aston Martin Vantage GT4/TF Sport #95.

Le classement est ici