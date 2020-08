BHK Motorsport s’explique sur son infraction liée au Covid-19…

Hier, le team BHK Motorsport, qui évolue en catégorie LMP2, a été condamné à une amende de 5000 euros (2500 euros à payer maintenant, 2500 euros à payer dans le cas d’une infraction similaire d’ici la fin de saison) dans le cadre des 4 Heures de Spa-Francorchamps, 2e épreuve de la saison 2020 d’European Le Mans Series. Les officiels ont constaté que l’écurie britannique avait imité la signature de ses employés sur cinq documents issus du protocole Covid-19. La sanction ne s’est donc pas faite attendre. Cependant, afin de clarifier les choses et de clamer leur bonne foi, l’un des pilotes de l’ORECA 07 #35, Francesco Dracone a tenu à avoir un droit de réponse…

” Avec une partie de l’équipe, nous sommes arrivés ici en Belgique en provenance directe du Royaume-Uni, certaines personnes arrivaient de Suisse, d’autres d’Italie car il faut savoir que nous sommes une équipe très internationale. Pour ma part, je suis Italien, mais je vis en Grande Bretagne.

Nous avons suivi et nous suivons toujours le protocole sanitaire lié au Covid-19 de façon très rigoureuse et en toute sécurité. Afin de minimiser l’exposition des mécaniciens au virus, nous avons donc rempli la plupart des documents en ligne et les avons renvoyés en PDF. Tout cela a été fait sous la surveillance et le contrôle du responsable de l’écurie. En partant de ce point bien précis, il n’est pas possible de dire que ce sont des faux documents (des “fakes”). Les mécaniciens étaient au courant de ses documents, il y ont eu accès, il les ont lus une fois complétés. Il étaient d’accord avec le contenu de ces documents et ont dit que c’était OK pour les envoyer aux responsables de l’ELMS. C’est ce que nous avons fait et vous avez donc vu l’amende que nous avons reçue. Nous étions prêts à amener les gens concernés aux responsables pour qu’ils disent qu’ils avaient approuvé cette manipulation. Malheureusement, les règles à ce sujet sont très strictes. Ils n’ont pas voulu entendre ce que nous avions à dire sur notre interprétation de ce problème.

Ce que je tiens à dire, c’est que chez BHK Motorsport nous suivons scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur et nous ne souhaitions pas faire venir les mécaniciens dans l’environnement bondé de centres où ils devaient se rendre. Nous avons donné la responsabilité de remplir les documents à une seule personne afin de limiter l’exposition des gens. Point final !”