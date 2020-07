AutoMiniRacing retrace l’histoire du sport automobile en cinq thèmes

Si vous passez par la Loire tout près de Saint-Etienne, il est impossible de faire l’impasse sur l’exposition AutoMiniRacing. Si les fans de miniatures y trouveront forcément leur compte, les autres passeront un bon moment à s’imprégner du monde du sport automobile.

AutoMiniRacing est une association (Loi 1901) créée officiellement fin 2019, regroupant 15 membres et avec pour but de raconter l’histoire du sport automobile depuis 1920 (soit le centenaire).

Quinze membres entre 20 et 80 ans avec aussi bien des étudiants, des retraités, des kinés, des ingénieurs… avec un point commun : la passion du sport automobile.

Mais encore plus la volonté de partager, d’échanger et de faire profiter tout le monde des diverses expériences et collection de miniatures accumulées.

En effet, ce projet est dans la tête des 3 membres fondateurs depuis plus de 10 ans et après avoir enrichi leur collection de modèles réduits depuis de nombreuses années, la retraite venue, ils se sont lancés et ont regroupé d’autres passionnés pour donner vie à cette exposition permanente qui sera la plus grande exposition accessible de France (voir d’Europe).

Les collections de chacun sont mises en commun afin d’avoir le maximum de références et surtout car chacun a sa spécialité et ses sensibilités particulières.

Cela permet d’avoir 8000 – 9000 autos à disposition mais aussi beaucoup de mises en scène, dioramas, qui auront très clairement la part belle dans l’exposition finale.

Au final, ce seront 6000-6500 autos et dioramas qui seront exposés dans un local de plus de 400 m².

5 mondes seront bien distincts :

Endurance – 24h du Mans

Formule 1

Rallye

Grand Tourisme

USA (Pikes Peak, IndyCar, CanAm…)

Et dans chacun, nous retrouverons des autos de toutes les époques et de toutes les échelles, de 1920 à 2020, permettant de raconter de nombreuses histoires et de passionner aussi bien les petits, que les grands, et les très grands.

Le but est de créer un endroit de partage, de convivialité et surtout de passion et de bien-être où TOUS les membres de la famille pourront trouver leur bonheur et passer un excellent moment. Aussi bien le papa passionné et qui veut faire découvrir à son fiston ou à sa fille l’univers de la compétition, que le grand-père souhaitant revivre des moments clés des grandes années passées.

Mais aussi la maman qui accompagne la petite famille lors d’un détour sur le trajet des vacances, avec notamment un espace plutôt orienté sport auto au féminin et un salon « lounge » dans lequel sont mis en place des canapés, un espace fraicheur, des livres, dvd et autres pour consultation.

Un système de narration des grands moments est disponible. Les visiteurs disposent d’un code à rentrer sur le téléphone et accès à un site dédié. En arrivant devant une vitrine et devant une scène, ils peuvent scanner le code-barre et écouter la narration/explication de ce qui s’est passé à ce moment-là.

C’est le visiteur qui choisit d’écouter ce qu’il veut pour ne pas oppressé par des dizaines de pages à lire !!!

Le nombre de miniatures à disposition permet de faire tourner très régulièrement les collections et tous les 3-4 mois, environ 20-30% de l’exposition seront renouvelés. Avec de nouveaux modèles, de nouvelles thématiques, de vitrines spéciales pour telle ou telle personnalité qui viendra sur place.

Le but est aussi justement d’accueillir de grands pilotes, des personnalités et des teams qui ont fait ou font l’histoire du sport auto.

Denis Giraudet (copilote de Didier Auriol notamment) s’est déjà rendu à l’exposition, mais aussi de Cédric Robert et d’autres plutôt connus dans la région.

En plus de toutes ces miniatures, des modèles réels sont aussi exposés en extérieur et notamment la F1 Tyrell 6 roues à l’échelle 1:1 qui est là en juillet. Elle devrait être remplacée par une célèbre voiture de rallye sur le mois d’août…

AutoMiniRacing expose aussi des voitures d’exception qui sont prêtées temporairement par des passionnés (Ferrari, Caterham, Alpine A110 nouvelle génération…) ce qui permet d’avoir la « surprise » de pouvoir découvrir et monter dans ces belles autos !!!

A terme, l’espace « Lounge / Détente » doit prendre de l’ampleur :

Lecture avec mise à dispo de beaucoup de livres, magazines, docus divers

Visionnage de DVD, reportages, films sur des PC et télé

Accès PC et tablettes pour découvrir les bibles des infos sport auto, dont Endurance-Info

« Bar » avec service de bons cafés, boissons, et gourmandises

Jeux pour enfants (Lego, jeux de société…) consacrés au sport auto pour les divertir pendant que papa prend le temps qu’il faut dans les 5 différents mondes

Jeux vidéos retraçant aussi l’histoire (PlayStation 1 notamment avec des jeux à découvrir)

L’idée est aussi faire des évènements spéciaux à base de concours (jeux vidéos, voitures radiocommandées, jeux de société…) pour faire vivre l’espace et le faire découvrir.

Des interventions de grands pilotes venant raconter leur histoire et avec des échanges…

Pour le moment et jusqu’à fin août, c’est une présentation de l’exposition avec seulement 10% de la collection (environ 600-700 miniatures et dioramas) qui a été souhaitée par la Mairie de Saint-Galmier (Loire – 42) qui souhaitait redonner vie après le confinement et montrer qu’il était possible de sortir et partager de bons moments localement.

L’exposition est basée à Saint-Galmier (Loire – 42), sur le site de la Source de l’eau pétillante Badoit et dans un cadre magnifique en bords de rivière et avec un magnifique parc à côté.

Saint-Galmier à d’ailleurs été élu parmi les 100 plus beaux détours en France en 2019 et c’est une ville superbe à découvrir.

La plupart des équipes de foot venant jouer contre Saint-Etienne et des artistes se produisant au Zénith de Saint-Etienne, logent à Saint-Galmier.

La situation est idéale, à 10 minutes du centre de Saint-Etienne par l’autoroute et directement 5 minutes depuis l’entrée/sortie d’autoroute.

Directement sur la route des vacances vers le Sud ou bien vers Clermont à Bref, une étape idéale pour couper le trajet et faire une halte pour les enfants !!!

Entrée de 5€ pour les adultes et GRATUIT pour les enfants accompagnés. Il vous reste jusqu’au 30 août…

Plus d’infos sur AutoMiniRacing ici et là