Audi Sport étudie sérieusement son arrivée en LMDh !

La marque aux quatre anneaux, qui vient de quitter le DTM, a annoncé plusieurs choses ce lundi : sa probable arrivée en LMDh, l’arrêt de la Formule E, la poursuite de son soutien aux équipes clientes impliquées en GT3 et son première participation au Rallye Dakar ! On vous détaille tout cela !

On commence par ce qui nous touche le plus : l’Endurance. Deux informations importantes ont été divulguées…

Audi prépare son arrivée en LMDh

Audi a toujours été un précurseur en termes de technologie et d’innovation. Pour rappel, en 2012, Audi a remporté la première victoire d’une voiture de course hybride aux 24 Heures du Mans (André Lotterer, Marcel Fässler, Benoît Tréluyer). L’Audi R18 e-tron quattro est ensuite restée invaincue trois fois de suite dans la plus importante course d’endurance au monde. Malheureusement, la marque aux quatre anneaux a quitté l’endurance fin 2016.

Mais bonne nouvelle Audi devrait revenir en Endurance par le biais de la nouvelle catégorie, le LMDh. “En outre, nous évaluons d’autres domaines d’activité possibles pour nous dans le sport automobile international”, déclare Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH. “Ce faisant, nous avons autant à l’esprit les souhaits de nos clients que la stratégie future de l’entreprise, qui est clairement axée sur l’électrification et la mobilité neutre en carbone. C’est pourquoi nous nous préparons fortement à entrer dans la nouvelle catégorie des prototypes LMDh avec ses courses phares, les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans. Le message le plus important pour nos fans est que le sport automobile continuera à jouer un rôle important chez Audi”. On ne peut que se réjouir de cette probable annonce !

24 Heures du Mans 2012

Les clients GT3 toujours activement soutenus par Audi Sport

Les clients seront à nouveau au centre du programme de sport automobile d’Audi AG. En effet, Audi Sport customer racing continuera à offrir à ses clients une gamme complète de modèles, ainsi qu’un service intensif pour les courses mondiales. En outre, le programme prévoit de participer avec l’Audi R8 LMS à des courses d’endurance majeures comme les 24 Heures du Nürburgring et à des séries de courses internationales comme l’Intercontinental GT Challenge (et donc aux 24 Heures de Spa).

Audi arrête la Formule E…

Depuis 2014, Audi dispute la Formule E. D’abord dans un rôle de soutien pour l’équipe ABT Sportsline, et à partir de 2017 avec une implication totale de l’usine. Après six ans, l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler totalise 43 podiums, dont douze victoires. Parmi les faits marquants, citons le titre Pilotes en 2017 et le titre Equipes en 2018.

Mais le Rallye Dakar, nouveau programme d’Audi Sport, remplacera l’engagement en Formule E qui ne sera plus poursuivi sous la forme d’une équipe d’usine Audi après la saison 2021. L’utilisation du nouveau groupe motopropulseur Audi par les équipes clientes restera possible au-delà de l’année prochaine.

@Audi Sport

Le Rallye Dakar, nouveau défi d’Audi Sport !

Audi participera pour la première fois au célèbre Rallye Dakar en 2022 avec un prototype innovant. Le concept d’entraînement alternatif combinera pour la première fois un groupe motopropulseur électrique avec une batterie haute tension et un convertisseur d’énergie très efficace.

Après de nombreux succès internationaux dans un large éventail de catégories, Audi revient donc au rallye, qui a marqué le début de l’histoire de la marque en sport automobile. À partir de 1981, l’Audi quattro a révolutionné le rallye. Aujourd’hui, la traction intégrale permanente est un standard, et pas seulement pour les voitures de rallye, mais sur celles de tous les jours.

@Audi Sport

Ca bouge à la tête d’Audi Sport…

À partir du 1er décembre 2020, Julius Seebach assumera la responsabilité des activités internationales de la société dans le domaine du sport automobile, en plus de sa fonction de directeur général d’Audi Sport GmbH. Dieter Gass, qui a occupé plusieurs postes chez Audi Sport pendant notamment celui de directeur sportif d’Audi Motorsport de 2017 à 2020, se consacrera à de nouvelles tâches à l’avenir après la fin du programme DTM.