Arnaud Peyroles (Idéactif) : Quand l’événement grand public crée de la valeur…

Un jour ou l’autre dans votre vie, vous avez forcément croisé le chemin d’Arnaud Peyroles, directement ou indirectement. Son métier ? Il se définit lui-même comme architecte urgentiste. Sa société Idéactif, lancée en 1992, fait dans l’événementiel, secteur durement touché par le Covid-19. La caravane publicitaire Skoda au Tour de France, c’est Idéactif, le Spotify Festival, c’est Idéactif, FNAC Livre, c’est aussi Idéactif. Idéactif, c’est plus de 1500 références dans l’organisation d’événements grand public.

Si Idéactif est en pointe dans le domaine de l’événement grand public, Arnaud Peyroles est aussi un pilote émérite. Champion d’Europe FIA GT3 2008 sur une Corvette Z06/Martini Callaway Racing avec son compère James Ruffier, le fondateur de la société compte plusieurs participations aux 24 Heures du Nürburgring. Il y a tout juste 10 ans, Arnaud Peyroles roulait en FFSA GT sur une Corvette Z06 GT3/Graff Racing en compagnie de Renaud Derlot.

Arnaud Peyroles et James Ruffier après le titre FIA GT3 2008

A une période où se rassembler est impossible, le fonds de commerce d’Idéactif est donc mis à mal. Ce n’est pas pour autant que la société reste les bras croisés en attendant que ça passe.

Arnaud Peyroles s’est confié sur la situation actuelle dans une vidéo pour Le Quai (récits événementiels). Les événements vont devoir tenir compte de la situation actuelle et certainement se réinventer.

La Corvette Z06 de Peyroles/Ruffier à Dubai en FIA GT3 (2008)

“Je me garderai bien de faire des pronostics”, a déclaré Arnaud Peyroles. “L’heure n’est pas aux convictions absolues qui sont battues en brèche quelques semaines plus tard. Ce que je sais, c’est qu’il y a une nécessité de boire, manger et se rassembler. Ce qui n’avait aucune valeur avant va en avoir énormément. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’argent pour organiser de grands événements en sortie de crise. Pourtant, être ensemble rend les gens heureux.”

Dans son livre “Le livre du live – Quand l’événement grand public crée de la valeur”, Arnaud Peyroles explique très bien pourquoi tous ces événements, qu’ils soient Tour de France, Roland Garros ou les 24 Heures du Mans, pour n’en citer que trois, ont tous un point commun : ils génèrent dans l’esprit de ceux qui y participent des émotions exceptionnelles, entraînent des souvenirs inoubliables.

Editions Alter ego

“Chaque premier grand événement sera une grande victoire car il y aura un moment de partage”, poursuit Arnaud Peyroles. “Ce sera la preuve qu’on aura réussi à vaincre quelque chose. Ce sera aussi un signe fort que ça dégage l’horizon pour des temps meilleurs. Ces événements vont ressembler à la chute du Mur de Berlin. On en verra toute l’ampleur quand on aura cette liberté d’être tous ensemble.”

Sans aucun doute, l’organisation des événements va évoluer, s’adapter et tenir compte des nouvelles technologies, ce que confirme le patron d’Idéactif : “Je ne vois pas un événement dans les années qui viennent sans digital. On peut voir de grands succès sur des événements connectés même s’ils ne remplaceront jamais le live. Cette hybridation va s’accélérer et s’accentuer. On va mixer du pixel et du physiologique avec de plus en plus de savoir-faire.”

En attendant de se rassembler, on ne peut que vous conseiller de vous procurer le livre d’Arnaud Peyroles, ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre et connaître la puissance de l’événement grand public.

Plus d’infos sur Idéactif ici