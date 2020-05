AKKA-ASP reprend la piste à Albi

AKKA-ASP a repris la piste pour une séance d’essais sur le circuit d’Albi qui respecte la zone des 100 km de la base de l’écurie de Jérôme Policand située à Rabastens dans la banlieue toulousaine. L’équipe française utilise fréquemment le tracé albigeois pour des roulages.

Trois Mercedes-AMG étaient en piste dans le Tarn avec une GT3 et deux GT4. Jérôme Policand s’est occupé de rouler sur la GT3 que se partageront Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga en GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance). Le châssis est un 2020 équipé des dernières évolutions.

Thomas Drouet a alterné entre deux des quatre GT4 qui évolueront en FFSA GT, notamment celle de Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla qui reçoit une nouvelle livrée cette saison.

Bien entendu, le roulage a eu lieu avec toutes les précautions sanitaires qui s’imposent.