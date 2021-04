AGS Events met en place une académie de jeunes en interne

En passant de Porsche à Aston Martin, AGS Events a franchi une nouvelle étape. La saison 2020 a été positive avec des titres décrochés en FFSA GT et GT4 European Series. De quoi aborder 2021 sous de bons auspices. Le meeting FFSA GT de Nogaro a donné le ton avec de bons résultats à la clé pour les Aston Martin/AGS Events.

Le team de Nicolas Gomar est reparti du Gers avec le leadership en Silver, la 2e place en Am et la 5e en Pro-Am. Valentin Hasse-Clot et Romain Leroux, les deux jeunes de l’effectif, ont parfaitement rempli leur mission avec une victoire et une 2e place à Nogaro. Dans une semaine, AGS Events sera à Monza pour la GT4 European Series avec là aussi de la jeunesse dans les équipages. Cesar Gazeau (17 ans), Konstantin Lachenauer (18 ans) et Hugo Condé (20 ans) seront de la partie sur la scène européenne. Le troisième tandem devrait lui aussi faire dans la jeunesse. La quatrième Aston Martin sera confiée à Nicolas Gomar et Eric Herr pour aller jouer devant en Am. AGS Events ne s’en cache pas, l’objectif est de mettre en place une filière interne avec le concours de Valentin Hasse-Clot. Nicolas Gomar, le patron-pilote, a détaillé le concept pour Endurance-Info.

Faire rouler des jeunes est un choix assumé ?

“Faire rouler Valentin et Théo (Nouet) en 2020 a été l’élément déclencheur. Pour devenir pilote professionnel, il faut éviter un tas d’embûches et la route est généralement longue. Cela ne s’arrête pas à être bon sur un tour qualif’. Il faut savoir gérer l’équipage, le trafic, la communication, etc… Le pilote doit représenter du mieux possible le constructeur pour lequel il est employé.”

AGS Events met donc en place une filière ?

“On s’est posé la question de voir comment on pouvait bâtir une offre GT un peu à l’image d’un centre de formation au football. Si on ôte la Formule 4 pour la monoplace, il n’y a rien de concret pour les jeunes. L’idée est donc de mettre en place une académie pour les jeunes pilotes qui roulent chez AGS Events en GT4. Plusieurs fois par an, nous réunissons nos pilotes sur différents ateliers qui vont de la communication à la pratique de l’anglais. Nous avons vu que la façon de faire un rapport à un constructeur avait une grosse importance. Il a fallu faire un diagnostic sur ce qu’on pouvait faire.”

Vous avez monté tout un programme ?

“Nous avons bâti un programme que l’on propose à nos jeunes. Valentin est le représentant de l’académie chez AGS Events. C’est avec le concours de Valentin que sont arrivés Hugo, Konstantin et Romain chez AGS Events. Les parents sont demandeurs d’un encadrement sérieux. Nous pouvons aussi déclarer un jeune dans le programme de détection mis en place par Aston Martin Racing. AGS Events dispose de quatre Aston Martin et faire deux programmes nous permet de s’ouvrir à d’autres marchés.”

AGS Events ambitionne d’aller plus haut que le GT4 ?

“Une réflexion est engagée pour passer en GT3 dès cette année, certainement fin 2021 pour préparer 2022. Mike (Parisy) sera là pour former l’équipe à la catégorie. Les 24 Heures de Dubai et les 12 Heures d’Abu Dhabi nous permettraient de bien nous préparer.”

Soyons fous ! Si les GT3 débarquent au Mans à moyen terme, cela peut intéresser AGS Events ?

” (il sourit) Je prie chaque matin pour que les GT3 puissent rouler aux 24 Heures du Mans. Si cela arrive, tu peux faire Le Mans et Spa avec la même voiture. Parmi les jeunes pilotes, certains sont focalisés sur Le Mans, d’autres sur Spa. Là, on aurait les deux…”