ADAC GT Masters Oshersleben : Engelhart/Ammermüller (Porsche) vainqueurs. Le titre pilote très indécis

Le suspense reste entier pour le titre de l’ADAC GT Masters qui sera attribué demain à l’issue de la seconde course du week-end, la dernière de la saison, sur le circuit d’Oschersleben.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #92 Porsche 911 GT3 R, SSR Performance: Christian Engelhart, Michael Ammermüller

La Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92 de Christian Engelhart rt Michael Ammermüller a remporté sa troisième victoire de la saison, ce qui leur permet de s’installer en tête du classement pilotes. Le week-end avait bien commencé pour la Porsche, Michael Ammermüller ayant réalisé le meilleur chrono des qualifications et partant donc en pole position.

Au départ, Ammermüller restait en tête, alors que Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Toksport #22) passait Max Hofer (Audi R8 GT3 Montaplast by Land Motorsport #28) pour la deuxième place. Ammermüller faisait un petit écart sur ses poursuivants, avant une interruption de la course pendant une vingtaine de minutes, après une collision entre deux Audi.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #22 Mercedes-AMG GT3, Toksport WRT: Luca Stolz, Maro Engel

Au restart, Ammermüller conservait le commandement devant Stolz. Il passait le volant à Engelhart au 22ème tour et celui-ci poursuivait sur le même rythme, contrôlant parfaitement la course. Un ultime safety car pour dégager la Mercedes-AMG GT3 Zakspeed #20 de Dorian Boccolacci ne perturbait en aucune manière l’Allemand qui l’emportait avec plus de trois secondes d’avance sur Stolz.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #48 Mercedes-AMG GT3, HTP-Winward Motorsport: Philip Ellis, Raffaele Marciello

Le podium était complété par la Mercedes-AMG GT3 Team Knaus HTP-Winward #48 de Philip Ellis et Rafaele Marciello.

Au classement pilotes, Engelhart et Ammermüller font la bonne opération du jour et sont donc les nouveaux leaders avec 168 points mais ils sont sous la menace des précédents leaders, Kelvin van der Linde/Patric Niederhauser (Porsche 911 GT3 R Rutronik-Racing #31), 160 points, et de Luca Stolz/Maro Engel, 156 points, qui sont égalité avec Robert Renauer (Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99.

ADAC GT Masters – 13 + 14. Lauf Oschersleben 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #31 Audi R8 LMS GT3, Rutronik Racing: Patric Niederhauser, Kelvin van der Linde

Tout se jouera donc demain.