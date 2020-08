ADAC GT Masters, Lausitzring, course 2 : D.Vanthoor/Weerts (Audi WRT) vainqueurs incontestés

La valeur n’attend pas le nombre des années…Le refrain est bien connu et il s’est encore vérifié aujourd’hui sur le Lausitzring pour la seconde course du week-end de ce meeting d’ouverture de la saison 2020 de l’ADAC GT Masters.

Charles Weerts, 18 ans, le benjamin du plateau, a remporté sa première course dans la Série au volant de l’Audi R8 LMS WRT #32 qu’il partageait avec Dries Vanthoor, ce dernier ayant réalisé la pole position de cette course.

C’est Vanthoor qui prenait le départ et qui conservait le leadership devant la Porsche 911 GT3 R Precote Herberth Motorsport #99 de Sven Mülller, bien parti, et la Mercedes-AMG GT3 Tocksport WRT de Maro Engel, qui allait bientôt déborder la Porsche.

Les positions ne bougeaient pas jusqu’aux changements de pilote. Weerts relayait Vanthoor et gardait le même rythme, légèrement détaché de Luca Stolz qui avait pris la place de Engel, et de Robert Renauer, qui avait succédé à Müller.

ADAC GT Masters, 1. + 2. Rennen Lausitzring 2020 – Foto: Gruppe C Photography; #22 Mercedes-AMG GT3, Toksport WRT: Luca Stolz, Maro Engel

Ces trois autos étaient détachées de la Porsche 911 GT3 R SSR Performance #92 pilotée par Michael Ammermüller, tandis qu’un peu plus loin Patric Niederhauser (Audi Rutronik Racing #31) était harcelé pour la cinquième place par l’équipier de Franck Perera, Albert Costa Balboa (Lamborghini Huracan GT3 E GRT Grasser Racing Team).

Un safety car provoqué par une excursion hors piste de la Bentley Continental GT3 T3-HRT-Motorsport #72 de Constantin Schöll, malheureuse pour ses débuts, ne perturbait en aucune manière Weerts. Au restart, il reprenait sa marche en avant et conservait facilement sa première place devant Stolz et Renauer. Venaient ensuite Ammermüller et Niederhauser alors que Costa Balboa perdait tout dans le dernier tour et devait se contenter de la 27ème place !

Le meilleur tour en course a été l’oeuvre de Dries Vanthoor en 1.22.250.

