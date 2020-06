(Abonnés) Réflexion personnelle : le choc des générations…

31 décembre 2019 : "En juin, tu verras qu'il n'y aura pas de 24 Heures du Mans, que la couverture d'Auto Hebdo du 10 juin aura en Une des 24H du Mans Virtuelles auxquelles participeront Leclerc, Verstappen et Wickens. Autre chose, tu iras acheter le magazine avec un masque sur le visage." Qu'auriez-vous pensé si on vous avez dit cela ? Abus d'alcool durant un réveillon bien arrosé ? Certainement, mais pourtant on en est bien arrivé là. En quelques mois, le monde a été ravagé par une pandémie et voilà le résultat.

En 40 ans, la vie a évolué comme la course a évolué. En 1980, il aurait été inimaginable de tronçonner cette ligne droite des Hunaudières, alors imaginer qu'en 2020 on assisterait à une course virtuelle la semaine 24 de l'année... Même Elisabeth Teissier n'aurait pas prévu un ...