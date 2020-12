A qui le tour pour le LMDh ?

Après Audi et Porsche, qui sera le prochain constructeur à s’annoncer en LMDh ? John Doonan, président de l’IMSA, a déclaré que d’autres nouvelles positives concernant 2023 allaient arriver sous peu. « Je ne sais pas si ce sera avant la fin de l’année, mais certainement au premier trimestre 2021 », a confié John Doonan. « Il faut croiser les doigts, nous aurons encore quelques annonces. »

La nouvelle catégorie LMDh sera en place dès 2023 avec les 24 Heures de Daytona en guise de première course. La plateforme commune ACO/IMSA tant espérée est sur de bons rails en dépit d’une situation économique mondiale encore très fragile.

Le système hybride commun aux différents prototypes a séduit les différents constructeurs qui vont pouvoir se battre pour la victoire au général, à Daytona, Sebring, Petit Le Mans et les 24 Heures du Mans. Aux Etats-Unis, la vente de véhicules hybrides est en nette augmentation. Selon le département américain de l’énergie, plus de 5 millions de voitures hybrides étaient en service fin 2019 sur le territoire américain.

« L’une des choses qui nous a tous rendus si heureux et fiers du LMDh est que c’est ce que les constructeurs voulaient depuis un certain temps », poursuit Doonan. « C’est aussi ce que souhaite le public, avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs constructeurs et les meilleures voitures pour concourir sur la scène mondiale au sein d’un règlement unique. »

« Aucune décision n’a été prise dans le vide », poursuit le président de l’IMSA. « L’ACO et l’IMSA ont ouvert la voie, les fabricants et constructeurs de châssis de LMP2 (Dallara, Ligier, Multimatic et ORECA) ainsi que tout le monde autour de la table ont fait ce qu’il fallait pour le sport. »

John Doonan a déclaré que plus d’une douzaine de constructeurs avaient été impliqués dans les discussions sur le LMDh, et il s’attend à ce que d’autres se joignent à Audi et Porsche pour s’engager dans la catégorie. La classe DPi comprend actuellement Acura, Cadillac et Mazda. Il faut chercher du côté de ces trois marques pour le LMDh. L’Europe n’a pas à rougir car d’autres annonces devraient arriver.

« Plusieurs autres marques ont indiqué qu’elles avançaient dans le processus d’approbation », a tenu à souligner Doonan. « Cela nous donne tous l’espoir que d’ici 2023, il pourrait y avoir une grille complète de prototypes représentant de nombreux fabricants. A ce jour, les groupes de travail techniques ont tourné autour de 15 constructeurs. Si vous avez 15 marques autour de la table et que vous avez même que 50% pour participer, pensez à ce qui peut se passer. C’est positif. Très positif. »