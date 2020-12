9H Kyalami : Audi Sport Team Car Collection prend le dessus de nuit

Les concurrents des 9 Heures de Kyalami ont eu le droit à une séance nocturne afin de préparer la finale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Le meilleur temps est revenu à l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team Car Collection de Patric Niederhauser, Mattia Drudi et Christopher Haase en 1:42.840.

La BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport #34 de Sheldon van der Linde, Augusto Farfus et Nick Catsburg a pris le 2e temps à 0.213s. On trouve ensuite l’Audi R8 LMS/Audi Sport Team WRT #31 de Winkelhock/van der Linde/Vanthoor. Lechner Racing et Dinamic Motorsport complètent le top 5.

Les douze GT3 ont terminé en 0.803s.