24H Virtuelles : les Porsche officielles aux couleurs du Mans 1970

Avec quatre Porsche 911 RSR officielles engagées aux 24 Heures du Mans Virtuelles, Porsche Esports Team compte bien briller à la mi-juin. Les livrées des quatre Porsche rappellent celle de la 917K qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans 1970 aux mains de Hans Herrmann et Richard Attwood.

La #91 sera confiée à André Lotterer, Neel Jani, Mitchell DeJong et Martti Pietilä. On retrouvera sur la #92 Matt Campbell, Jaxon Evans, Mack Bakkum et Jérémy Bouteloup. Nick Tandy et Ayhancan Güven rouleront sur la #93 en compagnie de Joshua Rogers et Tommy Ostgaard. La #94 sera partagée par Patrick Pilet, Simona de Silvestro, Martin Krönke et David Williams.