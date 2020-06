Felipe Fraga et Matteo Cairoli ne seront finalement pas de la partie aux 24 Heures du Mans Virtuelles sur la Porsche 911 RSR/Team Project 1 #57 aux couleurs Wynn’s. Ils seront remplacés par Dennis Olsen, champion Intercontinental GT Challenge en titre, et Dylan Pereira, pilote en Porsche Supercup. Ils seront épaulés par l’Allemand Tim Neuendorf et le Polonais Zbigniew Siara.