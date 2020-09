24H Spa : Boutsen Ginion Racing confirme son équipage

Communiqué de Presse :

Boutsen Ginion Racing a confirmé l’équipage qui sera au volant de sa superbe BMW M6 GT3 aux couleurs fluo lors des Total 24 Hours of Spa.

Aussi coloré que dynamique, le design de la belle bavaroise a été imaginé par Peter Halley. Le célèbre artiste a été chargé par son ami – et ancien galeriste – Alain Noirhomme de créer une livrée unique pour la course phare de la saison, qui se déroulera du 22 au 25 octobre.

Pas de grosse surprise pour le trio de base ! Karim Ojjeh, Gilles Vannelet et Jens Klingmann, soit l’équipage qui dispute le GT World Challenge Europe Powered by AWS, seront de nouveau engagés en Pro-Am. Tous trois jouissent d’une belle expérience à Spa et tant Gilles Vannelet (lauréat dans sa classe en 2010) que le pilote d’usine BMW Jens Klingmann (deuxième du classement général en 2018) ont déjà goûté aux joies du podium dans les Ardennnes.

Ils seront rejoints pour le double tour d’horloge par Benjamin Lessennes, qui fera ses débuts aux Total 24 Heures de Spa au volant de la BMW M6 GT3. Déjà vainqueur de courses en GT4 European Series et en Championnat de France FFSA GT, le jeune Belge de 22 ans a été totalement impliqué dans ce projet depuis le début.

L’équipage Boutsen Ginion Racing sera présent à Spa-Francorchamps les 29 et 30 septembre pour les journées d’essais officielles. C’est aussi à cette occasion que la livrée finale de la BMW # 10 sera dévoilée.

Benjamin Lessennes : « Je suis impliqué dans ce projet depuis le premier jour et je suis vraiment fier de le voir se concrétiser. Je suis sûr que le rendu final sera incroyable ! Peter travaille sur ce design depuis six mois et c’était le moyen idéal pour exprimer son art. »

Karim Ojjeh : « C’est déjà une bénédiction de vivre sa passion. Mais en plus piloter une voiture d’art conçue par Peter Halley… Ça me laisse sans voix ! »

Jens Klingmann : « Piloter une « art car » est toujours quelque chose de spécial pour un pilote. Le faire lors de la plus grande course de GT au monde, les Total 24 Hours of Spa, rend cela encore plus spécial. Je suis d’autant plus fier de faire partie de l’équipe et de présenter le travail de Peter Halley que je suis moi-même un grand fan d’art. Peter a créé un design fantastique qui se démarquera sur la piste. Dans l’histoire de BMW, il y a eu plusieurs voitures d’art qui ont attiré l’attention. Lors des week-ends de course, mais aussi après le drapeau à damier. Nous voulons maintenant saluer cette voiture unique en lui offrant le meilleur résultat possible. »

Gilles Vannelet : « C’est un plaisir pour moi de pouvoir mélanger deux de mes passions. Je suis vraiment ravi de conduire notre « art car » aux Total 24 Hours of Spa cette année. »

L’épreuve phare du GT World Challenge Europe Powered by AWS et de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli se déroulera cette année pour la première fois en octobre, du 22 au 25.