24H Series : une course de 24h organisée à Sebring en 2021

Creventic innove en 2021 avec une course de 24 heures organisée à Sebring en novembre 2021, à savoir la date prise cette année par les 12 Heures de Sebring du 12 au 14 novembre.

Cette manche de 24 heures sera la huitième du championnat organisé par Creventic. La saison 2021 ouvrira aux 24 Heures de Dubai en janvier prochain. Le circuit floridien prend la place de COTA (Texas) qui a accueilli la série de 2017 à 2019.

Les détails seront annoncés ultérieurement mais il faut s’attendre à voir des GT3, GT4 et TCR. En 2018 et 2019, la mi-novembre était synonyme de meeting Michelin Encore at Sebring.