24H Nürburg, H+5 : GetSpeed Performance mène, HRT perd une Mercedes

Après 5 heures de course et 29 tours couverts, la tête des 24 Heures du Nürburgring est occupée par la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance de Fabian Schiller, Maxi Götz, Maxi Buhk et Raffaele Marciello. Les concurrents sont maintenant en mode nuit sous une petite pluie.

Les six GT3 de la classe SP9 de tête sont dans le même tour. L’Audi R8 LMS GT3/Audi Sport Team de Müller/Vanthoor/Vervisch/Stippler pointe au 2e rang à 28s de la tête. Deux autres Audi R8 LMS GT3 suivent au classement, la #29 devant la #3. La mieux classée des Porsche 911 GT3-R figure au 5e rang grâce à Bamber/Bernhard/Bergmeister/Olsen (KCMG). L’Audi/Phoenix de Jules Gounon occupe le 6e rang.

La Mercedes-AMG GT3/HRT #4 de Manuel Metzger a pris la tête avant de sortir de la piste sous la pluie. C’est terminé pour Metzger/Engel/Stolz/Christodoulou. La Mercedes/HRT de Baumann/Müller/Engel/Assenheimer est 11e derrière deux BMW M6 GT3.

La SCG 004C est aux portes du top 20. Malheureusement pour Manu Collard, François Perrodo, Matthieu Vaxiviere et Christer Jöns, la course de la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance suite à un problème de boîte de vitesses.

Le classement de la course à H+5 est ici