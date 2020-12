24H Dubai : les premiers équipages sont bouclés…

A cinq semaines des 24 Heures de Dubai 2021 (14/16 janvier), les premiers équipages sont maintenant dévoilés même si peu d’entre eux sont encore complets.

François Perrodo, Manu Collard, Matthieu Vaxiviere et Charles-Henri Samani se partageront le volant de la Mercedes-AMG GT3/Racetivity qui roulera en GT3-Pro. Frédéric Fatien et Axcil Jeffries sont les deux pilotes confirmés sur la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing, annoncée elle aussi en GT3-Pro. Sans grande surprise, Herberth Motorsport fera confiance à Daniel Allemann, Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer pour piloter la Porsche 911 GT3 R #91 (GT3-Pro). Steffen Görig, Antares Au, Ian Loggie et Daniel Llyod rouleront sur la deuxième Porsche du team allemand (GT3-Am). Jürgen Haring et Marco Seefried seront sur la troisième Porsche de Herberth Motorsport. Roberto Pampanini et Mauro Calamia rouleront sur la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport (GT3-Pro).

Team Zakspeed aura finalement une seule auto au départ avec la Dodge Viper GT3 R de Hendrik Still, Evgeny Kireev et Peter Zakowski (GT3-Am). MP Motorsport fera confiance à un équipage pour rouler sur la Mercedes-AMG GT3 avec Henk et Daniel de Jong, Bert de Heus et Jaap van Lagen (GT3-Am). Inception Racing with Optimum aura en charge une McLaren 720S GT3 pour Brendan Iribe, Ollie Millroy, Nick Moss et Joe Osborne (GT3-Am). L’équipage de la Mercedes-AMG GT3/CP Racing sera 100% américain avec Charles Putman, Charles Espenlaub, Joe Foster et Shane Lewis. Car Collection Motorsport alignera une paire d’Audi R8 LMS. Milan Dontje et Martin Lechmann sont annoncés sur une auto, la seconde étant pour Johannes Kirchhoff, Ingo Vogler, Elmar Grimm, Max et Gustav Edelhoff.

Haupt Racing Team, WRT (x2), Attempto Racing et Grasser Racing Team doivent encore annoncer leurs équipages.

Six autos sont inscrites dans la catégorie GTX. Philippe Bonnel, Lionel Amrouche, Karen Gaillard et Alban Varutti emmèneront la Vortex 1.0. ARC Bratislava, GT3 Poland, Leipert Motorsport (x2) et Dragon Racing seront de la partie en Lamborghini Huracan Super Trofeo. Neuf Porsche 911 GT3 Cup sont attendues dans la classe 991. Six GT4 figurent sur la liste des engagés. On retrouvera Kei Cozzolino sur la Mercedes-AMG GT4/Comet Racing. Onze TCR et cinq TCX complèteront le plateau.