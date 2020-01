Sitôt le Roar Before the Rolex 24 terminé, Earl Bamber va suivre son équipe Earl Bamber Motorsport aux 24 Heures de Dubai. Le team néo-zélandais, qui reçoit le soutien de Porsche Motorsport Asia Pacific, alignera une Porsche 911 GT3-R aux Emirats Arabes Unis. La livrée de l’auto fait dans le noir et rouge.

Eric Lux, Gérard Lopez, Will Bamber, Tim Müller et Jürgen Häring se partageront le volant de la Porsche qui évoluera en GT3-Am.