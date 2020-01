Si vous suivez le live des 24 Heures de Dubai, vous devez voir que la course est toujours sous régime de drapeau rouge. La pluie qui s’est invitée sur la ville des Emirats Arabes Unis a obligé la direction de course à sortir le drapeau rouge, d’autant plus que le circuit n’a pas été conçu pour une évacuation optimale de l’eau.

Le drapeau rouge est intervenu à 22h17. Avant l’interruption, la Mercedes-AMG GT3/Black Falcon menait la course.