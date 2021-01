24H Daytona : Oliver Gavin chez Vasser Sullivan

Vasser Sullivan pourra compter sur l’expérience d’Oliver Gavin aux 24 Heures de Daytona. Le Britannique, qui roulait jusqu’à présent chez Corvette Racing, va découvrir la Lexus RC F GT3 dans la catégorie GTD.

Oliver Gavin partagera son volant avec Aaron Telitz et Jack Hawsworth sur la #14. “Je suis ravi de rejoindre Vasser Sullivan pour la Daytona Rolex 24 et je suis ravi de concourir dans la catégorie GTD en relevant le défi d’essayer de gagner une autre Rolex”, a déclaré Oliver Gavin. “Je rejoins un bel équipage avec Jack et Aaron dans la Lexus RC F GT3 #14. Je vais tout faire pour aller chercher ma 50e victoire en IMSA. J’ai vraiment hâte de conduire la Lexus, et je tiens à remercier Jimmy et Sulli de me donner l’occasion de participer aux 24 Heures de Daytona.”

Townsend Bell rejoint pour sa part l’équipage de la seconde Lexus pour épauler Zach Veach et Frankie Montecalvo.