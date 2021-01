24H Daytona : NTE Sport dévoile l’équipage de son Audi

Un an après ses débuts en IMSA Michelin Pilot Challenge, NTE Sport passe à la vitesse supérieure en alignant une Audi R8 LMS GT3 en IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ce sera d’ailleurs la seule Audi R8 LMS au départ du double tour d’horloge floridien.

L’écurie dirigée par Paul Mata fera rouler Alan Metni, Andrew Davis, J.R. Hildebrand et Don Yount.

Alan Metni compte trois saisons en Porsche GT3 Cup Challenge USA. On l’a vu en parallèle aux 24H de COTA en 2017 et 2018. Metni prendra son premier départ à Daytona. Il pourra compter sur les conseils avisés d’Andrew Davis, son coach et ami. Davis est le seul pilote de l’équipage à connaître l’Audi pour avoir roulé chez Team Hardpoint et Moorespeed en 2020.

Malgré une sérieuse expérience en sport automobile, J.R. Hildebrand n’a jamais disputé les 24 Heures de Daytona. Le champion Indy Lights 2009 a roulé en American Le Mans Series chez Genoa Racing aux 12H de Sebring. Quant à Don Yount, il est monté sur le podium des dernières 12 Heures de Sebring en LMP2.