24H Daytona : le point de vue de Nick Catsburg (Corvette) sur le départ

Corvette Racing connaît une première partie des 24 Heures de Daytona assez tranquille avec les deux C8.R en tête de course. Sur les douze premières heures, une Corvette C8.R a mené tous les tours de course, sauf deux. Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nick Catsburg se relaient sur la #3, Tommy Milner, Nick Tandy et Alexander Sims sur la #4.

Alexander Sims, qui pilote la #4, continue de découvrir la GT américaine, lui qui vient de la BMW M8 GTE : « Jusqu’à présent, tout se passe plutôt bien. J’ai bouclé mes deux premiers relais en Corvette à Daytona et j’ai toujours l’impression d’apprendre. Lors de mes deux premiers relais, j’ai beaucoup appris sur l’évolution de la voiture au cours de ces relais. Il semble que tout soit sous contrôle, mais nous poussons fort. Minimiser les erreurs est le point crucial. La catégorie est extrêmement compétitive malgré le fait qu’il n’y ait que cinq voitures dans le tour de tête. »

Sur la #3, Nick Catsburg donne son avis sur le départ chaotique avec les deux Corvette qui s’élançaient depuis la première ligne : « Pour autant que je sache, si vous êtes le leader, vous décidez du rythme. Donc, tout ce qui se passe derrière n’est pas de votre faute. Evidemment, vous ne devez pas ralentir et je pense que nous ne l’avons pas fait. La BMW est allée un peu vite et elle a touché la Porsche. Je ne pense pas qu’il y avait l’intention de toucher avant le drapeau vert, mais ce sont des choses qui arrivent en sport automobile. Personne n’est vraiment en faute. Je ne pense pas que les deux Corvette ont ralenti excessivement. »

Au moment du départ, la BMW M8 GTE de Bruno Spengler a tapé l’arrière de la Porsche de Kévin Estre qui n’a pas pu éviter la Ferrari/Risi Competizione.