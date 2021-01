24H Daytona, H+20 : un prétendant à la victoire en moins !

On rentre dans le “money time” dans ces 24 Heures de Daytona 2021 avec les quatre dernières heures. Et bien malin celui qui peut annoncer le vainqueur au général, mais aussi dans chaque catégorie tellement les écarts sont infimes. Seule la LMP3 semble jouer, mais on ne sait jamais.

Nous avons toujours cinq DPi dans le même tour après 20 heures, mais on a perdu, pour la lutte à la victoire, la Cadillac #31 de Whelen Engineering Racing suite à des soucis de boîte de vitesses. Elle est maintenant 9e à 20 tours.

L’Acura ARX-05 DPi #10 de Wayne Taylor Racing pointe toujours en tête avec Filipe Albuquerque à son volant. Avec la Cadillac DPi #48 d’Ally Cadillac Racing, l’Acura ARX-05 DPi #60 de Meyer Shank Racing et la Cadillac DPi-V.R #01 de Chip Ganassi Racing, nous avons donc quatre autos en 20 secondes. La dernière dans le même tour ( à une minute) est la Mazda #55 qui comptait 3 tours de retard il y a plusieurs heures, mais elle a su profiter des divers Full Course Yellow…

Du changement en LMP2 avec l’Oreca 07 #8 de Tower Motorsport qui a cédé son fauteuil de leader à l’Oreca #18 d’Era Motorsport. Il y a 27 secondes d’écart entre ces deux autos. L’Oreca #82 de DragonSpeed est toujours 3e.

En LMP3, la tête est toujours pour la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports #74, mais l’écart avec la Ligier JS P320 #33 de Sean Creech Motorsports, 2e, n’est plus que de trois tours.

Les Corvette C8.R sont toujours les leaders de la catégorie GTLM, mais cette fois ci, c’est la #3 devant la #4. La BMW M8 GTE #24 et la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione suivent toujours à 25 secondes.

La lutte est très intense en GTD. La Mercedes-AMG GT3 #57 de Winward Racing est en tête et a repris sa lutte avec la Ferrari 488 GT3 #21 AF Corse. Malheureusement, Matteo Cressoni dans la voiture italienne, s’est accroché avec Philip Ellis. La #57 n’a rien eu, mais la #21 qui a fini dans les pneus du Turn 1 a ensuite connu une crevaison. Elle a dû repasser par son stand et pointe maintenant à deux tours du leader. La Mercedes-AMG GT3 #75 de Sun Energy 1, la Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsport et la Lamborghini Huracan #1 de Paul Miller Racing suivent, les quatre autos sont en 30 secondes…

