24H Daytona, H+10 : Chip Ganassi Racing (Cadillac) aux commandes

Après dix heures de course aux 24 Heures de Daytona, le premier rendez-vous IMSA WeatherTech SportsCar Championship est mené par la Cadillac DPi-V.R/Chip Ganassi Racing de Kevin Magnussen, Renger van der Zande et Scott Dixon.

L’équipage de la #01 devance de 9.3s l’Acura ARX-05 DPi/Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi et Helio Castroneves. La #10 avait perdu un peu de temps dans la 5e heure suite à un souci sur le pneu arrière droit.

On trouve trois autres DPi dans le tour du leader avec les Cadillac engagées par Ally Cadillac Racing et Whelen Engineering Racing, et l’Acura/Meyer Shank Racing d’Olivier Pla. La Mazda est à un tour de la tête.

La Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling Racing de Loïc Duval, Tristan Vautier et Sébastien Bourdais est arrêtée depuis un long moment. Vautier s’est fait percuter par la Porsche/Wright Motorsports de Jan Heylen. Le Belge n’a pas pu recevoir les consignes de l’équipe et du spotter car la 911 GT3 R est en panne de radio.

Le début de la 11e heure se passe sous régime de neutralisation suite à un début d’incendie de la Lexus RC F GT3/Vasser Sullivan de Frankie Montecalvo.

Du côté du LMP2, l’Oreca 07/Tower Motorsports de Matthieu Vaxiviere, Timothé Buret, Gabriel Aubry et John Farano mène les débats avec 1.45 mn d’avance sur l’Oreca 07/WIN Motorsport. La Dallara P217/Cetilar Racing occupe la 3e place.

On compte deux abandons en LMP2. L’Oreca 07/Racing Team Nederland a abandonné suite à une sortie de piste. Frits van Eerd a tapé les pneus après avoir glissé sur de l’huile laissée par la #20. Le team TDS Racing, qui s’occupait de la partie technique, a tout fait pour réparer la voiture mais la boîte de vitesses a trop souffert. Même mal pour l’Oreca 07/High Class Racing. PR1/Mathiasen Motorsports, qui fait rouler Nicolas Lapierre, a perdu temps pour un changement de démarreur.

Mühlner Motorsports est en tête de la catégorie LMP3 avec sa Duqueine D08. Le team belge compte une boucle d’avance sur la Ligier JS P320/Sean Creech Motorsports de Yann Clairay. Troisième place pour la Ligier JS P320/Riley Motorsports #74. Le reste du plateau LMP3 est décroché.

Les Corvette C8.R déroulent en GTLM, la #4 devant la #3. La Ferrari 488 GTE/Risi Competizione et la BMW M8 GTE #24 sont dans le même tour. Après ses soucis de début de course, la Porsche 911 RSR/WeatherTech Racing pointe à 13 tours de la tête.

La Ferarri 488 GT3/AF Corse de Matteo Cressoni, Simon Mann, Nicklas Nielsen et Daniel Serra occupe le leadership en GTD avec 16s d’avance sur la Lexus RC F GT3/Vasser Sullivan #14. La Lamborghini Huracan GT3/Paul Miller Racing est juste derrière la Lexus.

Grasser Racing Team a perdu la Lamborghini Huracan GT3 de Franck Perera (casse moteur) et la #111 de Mirko Bortolotti a été retardée sur un problème électrique.

Le classement à H+10 est ici