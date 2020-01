24H Daytona : BMW Team RLL enfonce le clou

Avec plus de 40 changements de leader aux 24 Heures de Daytona, la catégorie GTLM a été une nouvelle fois animée, et pour la deuxième année consécutive, BMW Team RLL a tiré les marrons du feu pour aller s’imposer face à la concurrence emmenée par Corvette, Porsche et Ferrari.

Il y a tout juste un an, Augusto Farfus, Connor De Phillippi, Philipp Eng et Colton Herta raflaient la mise avec 1.149s sur la Ferrari/Risi Competizione. Cette fois, Jesse Krohn, John Edwards, Chaz Mostert et Augusto Farfus ont imposé la BMW avec 14s d’avance sur la Porsche 911 RSR #912. Seul Farfus rafle une deuxième montre Rolex d’affilée mais contrairement à 2019 où le Brésilien était au volant dans le dernier relais, c’est Krohn qui s’est chargé de passer le damier. Jesse Krohn s’est aussi montré le plus rapide en course (1.42.168).

Les 24 Heures de Daytona 2020 marquent la quatrième victoire de la BMW M8 GTE sur une course IMSA. La marque allemande avait ouvert son compteur sur le double tour d’horloge floridien en 1976 grâce à la 3.0 CSL avant d’en faire de même deux années de suite en 1998 et 1999, cette fois avec la M3 GTR.

Ce succès a de quoi ravir Jens Marquardt, patron de BMW Motorsport : « Deux victoires de suite à Daytona pour la BMW M8 GTE. C’est un effort sensationnel de la part de BMW Team RLL, des pilotes et de nos ingénieurs BMW Motorsport à Munich. Il est difficile de comparer les deux victoires. En 2019, nous n’avons mené qu’un tour avant de prendre l’avantage en profitant de notre dernière chance pour l’emporter sous la pluie. Cette année, nous étions parmi les premiers dès le début de course. Nous avons mené plus longtemps que toute autre GTLM. La course a été définie par une bataille fantastique entre la #24 et les deux Porsche. Nous avons vu une course dure mais très équitable. C’est ainsi que cela devrait être. »

« Quiconque pensait que nous étions juste chanceux de gagner l’année dernière voit les choses différemment aujourd’hui », a déclaré Bobby Rahal, team principal de BMW Team. « Ce fut une bataille durant 24 heures. Les pilotes ont fait un travail fantastique, et il en va de même pour l’équipe. Nous n’avons commis aucune erreur. Je suis désolé pour les gars de la #25 car ils auraient mérité de terminer plus haut dans le classement sans l’incident. Dans l’ensemble, je suis ravi de mon équipe et de BMW Motorsport. Féliciations à Porsche et Corvette, qui ont été au rendez-vous avec leurs nouvelles voitures. Nous sommes tout simplement heureux aujourd’hui. »

La course a été plus compliquée pour la seconde BMW partagée par Connor De Phillippi, Colton Herta, Bruno Spengler et Philipp Eng, retardée par un problème de durite d’huile causé par des débris sur la piste.