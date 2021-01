Walkenhorst Motorsport, entre jeunesse et expérience

En plus de la BMW M6 GT3 de Ben Tuck, David Pittard et Christian Krognes, Walkenhorst Motorsport alignera une seconde BMW M6 GT3 en Nürburgring Endurance Series et aux 24 Heures du Nürburgring.

L’équipage alliera jeunesse et expérience. Mario von Bohlen et Sami-Matti Trogen pourront compter sur l’expérience de Jörg Müller pour piloter la BMW M6 GT3 #35.

Âgé de 51 ans, l’ancien pilote officiel BMW Motorsport a travaillé l’année passée comme ingénieur chez Walkenhorst Motorsport sur la Nordschleife et en DTM Trophy. Ses deux jeunes coéquipiers auront à coeur de progresser en écoutant les conseils de Jörg Müller. Trogen est un habitué du sim racing et von Bohlen a piloté une BMW M2 CS Racing en 2020, déjà avec Trogen.