Vos selfies sur les circuits, part 8…

Muriel Belgy, attachée de presse de Panis Racing, avant le départ d’une course avec Will Stevens.

Laurent Cazenave et Alex Rims : je ne suis pas très selfie mais je suis fan d’Alex Rims qui roule en MotoGP. C’était en novembre 2018 dans le cadre d’une séance d’essais à Motorland avec notre LMP3. J’ai une grosse admiration pour les pilotes de motos.

Ewan Baldry et Fernando Alonso : c’était en 2017 à l’arrivée des 24 Heures du Mans. Je passais par les toilettes pour une pause post-course et en sortant, je suis tombé sur ce pilote qui revenait du podium.

Morgan Moullin-Traffort en bonne compagnie.

Jérôme Fougeray aux 24 Heures du Mans chez Toyota Gazoo Racing.

Olivier Beroud et James Moy (photographe de Toyota Gazoo Racing) : photo prise a Silverstone 2018, ma dernière course en tant que photographe. Au Mans, Toyota va enfin gagner et pour les dernieres minutes de course, je file un coup de main à leur photographe James Moy “Mr President” en shootant l’arrivée pour lui. Une dizaine de tirages sont dans l’hospitalite a Silverstone, seront signées par les pilotes et finiront à Cologne chez TMG et au siège de Toyota au Japon.

Laurent Chauveau tendu comme une crampe (Natacha) lors d’un baptême de piste à Laguna Seca.

