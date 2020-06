VLN 1, H+3 : Jensen et BMW aux commandes…

C’est au tour de Mikkel Jensen de pointer aux commandes du premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series à une heure de l’arrivée. Le pilote de la BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport a bouclé 20 tours.

Jensen compte 23s d’avance sur Maro Engel (Mercedes-AMG GT3/HRT) et 28s sur Fabian Schiller (Mercedes-AMG GT3/GetSpeed). On trouve ensuite Schramm (Audi), Stippler (Audi), Frijns (Audi) et Kern (Porsche).

En Pro-Am, Manu Collard cravache pour remonter sur la tête au volant de la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed. Le Français est 2e et tourne plus vite que la Porsche/Frikadelli de Klaus Abbelen.