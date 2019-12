(VIP) Patrick Bourdais (part 2) : “Ce pilote a ruiné notre course !”

Suite de notre entretien avec Patrick Bourdais qui revient sur ses participations aux 24 Heures du Mans de 2003 à 2006 avec de superbes souvenirs et de mois bons...

Patrick Bourdais ne refait pas les 24 Heures du Mans avant plusieurs années, il faut attendre 2003 pour le revoir en piste, toujours avec une Porsche, mais une 911 GT3 RS de l’équipe T2M Motorsport an compagnie de Vanina Ickx et Roland Berville. Les trois pilotes terminent 27e de la course.

L’année suivante, le Français roule sur une voiture mythique : une Panoz GTP engagée par Panoz Motorsports et pilotée avec Jean-Luc Blanchemain et Roland Berville. « J’ai roulé deux fois pour Panoz. La première en 2004. Alors pour résumer, je dirais, ce fut court, mais c’est mon plus beau souvenir de sport automobile. Malheu...