Vincent Vosse (WRT) : “Il fallait comprendre la situation”

Le début de semaine des Total 24 Heures de Spa a été pour le moins agité dans le camp du Belgian Audi Club Team WRT. L’écurie de Vincent Vosse a été dans l’obligation de revoir deux de ses équipages. Audi Sport a tout d’abord opté pour le retrait de Robin Frijns et René Rast, soit deux des trois pilotes qui jouent la couronne DTM (Nico Müller a aussi été retiré de chez Audi Sport Team Saintéloc).

Dennis Marschall et Matthieu Vaxiviere ont été appelé à la rescousse pour piloter la #30 en compagnie de Christopher Mies. Dries Vanthoor a été placé sur l’Audi #31 pour épauler Mirko Bortolotti et Kelvin van der Linde. Le lendemain, c’est Mirko Bortolotti, souffrant, qui a été contraint de faire l’impasse. Il a donc fallu lui trouver un remplaçant et WRT a fait appel à Ferdinand Habsburg, pilote WRT en DTM, qui rejoint la #30 et c’est Christopher Mies qui passe finalement sur la #31.

“Il fallait comprendre la situation”, a déclaré Vincent Vosse, patron de WRT, à Endurance-Info. “J’ai reçu l’info lundi soir peu avant minuit. Nous avons donc pris la décision de faire appel à Matthieu et Dennis. Ensuite, la situation de Mirko est arrivée de nulle part et nous avons dû changer à nouveau les équipages.”

Le pilote italien a passé un test de dépistage Covid-19 qui s’est révélé négatif, mais le pilote Audi Sport customer racing ne se sentait pas bien.

“Pour nos trois nouveaux pilotes, c’est compliqué”, poursuit le patron de WRT. “Quoi qu’il arrive, 2020 sera une édition exceptionnelle des Total 24 Heures de Spa. Nous sommes fin octobre, nous devons faire face à de nouvelles variables, comme près de cinq heures d’obscurité en plus et des températures beaucoup plus basses, en plus des conditions météorologiques changeantes.”

Avec trois programmes sur une saison très courte en timing, WRT partage son temps entre GT World Challenge Europe Powered by AWS, DTM et ADAC GT Masters. “Notre équipe mène de front trois programmes, sans compter quelques engagements supplémentaires, le tout dans un calendrier condensé”, souligne Vincent Vosse. “Nous avons 25 meetings sur 17 week-ends de fin juillet à mi-novembre avec un seul week-end sans compétition. Bien que nous travaillions avec des équipages dédiés dans chaque programme, nous sommes confrontés à une surcharge de travail, notamment à l’atelier, et à des chevauchements pour le personnel, notamment aux 24 Heures de Spa.”

En plus des meetings, WRT se plie aux exigences de dépistage du Covid-19, comme le précise Vincent Vosse : “Nous effectuons des tests chaque semaine, à savoir avant de se rendre sur un circuit et au retour. Pour le meeting ADAC GT Masters du Red Bull Ring, nous avons suivi le protocole sanitaire en place pour isoler les trois personnes de l’équipe déclarées positives.” A Spa-Francorchamps, l’effectif WRT pour quatre autos est composé de 88 personnes, à savoir 22 par auto comme le stipule le protocole sanitaire mis en place par SRO Motorsports Group.