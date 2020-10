Vidéo : Petit Le Mans à suivre en streaming à partir de 18 h 40

Petit Le Mans, c’est dans quelques heures ! Cette course est devenue incontournable au fil des années et fait partie des plus grandes épreuves d’endurance au monde.

Hier, les deux Acura Team Penske ont signé un doublé sur la grille de départ, mais les Mazda et Cadillac seront à l’affût. Le GTLM sera à nouveau très disputé entre les trois grands constructeurs que sont Corvette, Porsche et BMW. Et que dire du GTD où 13 autos se battront à couteaux tirés.

C’est à suivre à partir de 18 h 40 heure française ICI.

Notre présentation de Petit Le Mans est ICI

Le résumé des qualifications est ICI

Le Spotter Guide de Petit Le Mans 2020 est ICI

Bonne course à toutes et tous !