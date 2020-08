Un partenariat entre VdeV Sports et Revolution Race Cars

Un partenariat a été mis en place pour apporter à la Revolution A-One une présence internationale. La Revolution fera son show pendant le week-end des 2 Tours d’Horloge VdeV du mois de novembre. Des discussions sont en cours pour mettre en place un championnat “Pan European”.

Revolution Race Cars et VdeV forment une nouvelle collaboration qui pourrait découler sur la formation d’un championnat Pan European pour le prototype Revolution A-One.

C’est pendant le week-end des prestigieux 2 Tours d’Horloge au Castellet les 6 et 7 Novembre que la relation entre Revolution et VdeV fera sa démonstration. C’est au sein d’une des courses de la Sport Prototype Cup, avec laquelle Revolution est en contrat pendant 5 ans, que le Revolution Trophy aura lieu.

La Revolution A-One dont le rapport poids/ puissance est de 440ch/ tonne est l’une des voitures de course les plus attirantes sur le marché, offrant des performances à un niveau entre la catégorie LMP3 et la Radical SR3 mais avec des coûts de fonctionnement abordables et un niveau de pilotage accessible.

Phil Abbott, directeur général et fondateur de Revolution Race Cars : « VdeV a une longue réputation et on ne peut plus méritée pour organiser des meetings de course de prototypes variés et haut de gamme à travers l’Europe. Nous partageons la même vision de mettre en place des programmes de course de grande qualité, abordable et en se concentrant sur le client. La démonstration des Revolution au sein de la Sport Prototype Cup aux 2 Tours d’Horloge est la première marche vers la potentielle création d’une série internationale.”

V de V Sports a organisé et fait la promotion de meeting de course pour une grande variété de catégories pendant plus de 25 ans. Il a fait renaitre les 2 Tours d’Horloge, course d’endurance de 24 heures pour véhicules historiques, durant laquelle roulera la Sports Prototype Cup organisé par PitBox91 avec une catégorie dédiée à la Revolution A-One, le Revolution Trophy.

Eric Van de Vyver, fondateur de VdeV : « Nous avons été enthousiasmés par Revolution dès que nous avons vu le prototype la première fois il y a deux ans. Au vu de ses performances, Revolution sera un complément parfait à notre famille d’événements et c’est une très bonne marche pour arriver en LMP3. »

La Sports Prototype Cup est aujourd’hui la seule série de course dans le monde à avoir une catégorie dédiée à la Revolution A-One avec son Revolution Trophy, qui participe également à une course au sein du Championnat du monde d’Endurance WEC à Spa-Francorchamps ce week-end.

James Bailey, directeur et promoteur de PitBox91 et Sports Prototype Cup : « Nous avons bâtis une forte collaboration à long terme avec nos partenaires Anglais tels que Britcar et British Automobile Racing Club. Travailler avec VdeV sur un calendrier avec plus de dates à l’international pour les propriétaires de Revolution est un gros coup de boost pour la Cup et nos clients. »

Revolution attend une vingtaine de Revolution A-One à prendre part aux deux courses d’une heure au Castellet. Il est possible de louer une Revolution sous la forme d’un package « arrive and drive » pour toute la saison, incluant Spa et le Castellet. En plus de cette superbe nouvelle qu’est cette manche du Castellet, la Sports Prototype Cup prévoit d’ajouter d’autres catégories à sa grille de départ.