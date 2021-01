Une seule Lamborghini à l’année pour Grasser, une Huracan en Pro à Spa

Vainqueur des 24 Heures de Daytona (GTD) à deux reprises en 2018 et 2019, Grasser Racing Team va tenter de décrocher une troisième Rolex en fin de semaine. L’équipe autrichienne fait rouler deux Lamborghini Huracan GT3 en Floride pour le coup d’envoi de la saison IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen (Steijn Schothorst et Marco Mapelli en renfort aux 24H) ont terminé la course qualificative à la 3e place sur la #111, Misha Goikhberg et Franck Perera (Tim Zimmermann et Albert Costa aux 24H) à la 6e sur la #19.

Le team de Gottfried Grasser sera présent sur l’intégralité de la saison avec une seule Lamborghini pour Franck Perera et Misha Goikhberg. La présence d’une seconde auto reste toutefois à l’étude. La #111 est inscrite pour les courses Michelin Endurance Cup.

Grasser Racing Team retrouvera le Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup Powered by AWS cette saison avec une Lamborghini Huracan GT3 engagée en Silver Cup pour Tim Zimmermann et deux autres jeunes pilotes issus du programme Lamborghini Squadra Corse.

Le plan initial était de faire rouler une Lamborghini en Pro sur toute la saison mais on s’achemine vers une présence uniquement aux Total 24 Heures de Spa.

Quatre Huracan GT3 sont attendues en ADAC GT Masters.