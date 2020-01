Une -ou deux- Bentley Continental GT3 pour Team Lazarus

Le Team Lazarus repart en 2020 pour une nouvelle campagne en GT Open. Cependant l’équipe italienne, qui faisait courir l’année dernière des Lamborghini Huracan GT3 EVO, change de constructeur.

Le team rejoint le camp de Bentley et fera courir une -ou deux- Continental GT3 avec le soutien de M-Sport. Le programme complet 2020 de l’équipe basée à Padoue sera annoncé prochainement mais le team a confirmé qu’il comprendrait deux Séries et qu’il impliquerait huit pilotes. On peut donc raisonnablement penser qu’il engagera deux Bentley en GT Open.