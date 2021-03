Un riverain qui se plaignait du bruit condamné en appel à Nogaro

Vous avez certainement tous en mémoire la récente amende infligée au circuit d’Albi pour des nuisances sonores. A Nogaro, c’est l’inverse qui vient de se produire puisqu’un riverain vient d’être condamné par la cour d’appel d’Agen à verser 5000 euros de dommages et intérêts à la SEM (société d’économie mixte) qui gère le circuit, plus 1000 euros aux dépens d’appel. Le plaignant réclamait 100 000 euros pour préjudice d’agrément et 300 000 euros pour préjudice économique, comme le rapporte le quotidien La Dépêche.

Le plaignant possède une maison depuis 1978 tout près d’un circuit gersois qui est en activité depuis 1960, soit 18 ans plus tôt. Il avait déjà été débouté d’une plainte déposée en 1999 pour des nuisances sonores. Bien entendu, le circuit Paul-Armagnac de Nogaro, comme tous les autres tracés en France, respecte les normes réglementaires.

Caroline Diviès, qui gère le circuit de Nogaro, précise dans La Dépêche que le circuit a fait installer une balise qui mesure en permanence les décibels pour un coût de 20 000 euros par an.

Ce n’est pas tout car il y avait aussi du rififi à Lédenon (Gard) où plusieurs associations de riverains avaient saisi le Conseil d’Etat pour faire annuler l’arrêté d’homologation du circuit. Comme à Nogaro, le circuit a eu gain de cause.