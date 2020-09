Thomas Neubauer (Tech 1 Racing) : “J’ai trouvé ma place en GT3”

Après la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team en 2019, Thomas Neubauer change de monture cette saison pour rejoindre la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing sur un programme GT World Challenge Europe Powered by AWS complet avec Endurance et Sprint. Depuis le début de saison, la Lexus est dans le coup, Thomas Neubauer également. Le Parisien compte deux poles au général à Misano et une en Silver à Imola. Si la performance est là, les résultats peinent arriver, par manque de chance.

“Depuis Imola, nous sommes dans le coup”, a déclaré Thomas Neubauer à Endurance-Info. “La pole en Silver est passée très près au Nürburgring. Le début de course a été bon mais une fois de plus nous avons connu notre lot de malchance, cette fois avec un souci de démarreur. Nous avons tout de même terminé la course en nous servant de celle-ci comme d’une séance d’essais pour la suite de la saison. Il faut faire avec, c’est le sport auto.” Aurélien Panis, Timothé Buret et Thomas Neubauer ont terminé à la dernière place.

C’est maintenant à Magny-Cours que Aurélien Panis et Thomas Neubauer vont tout faire pour décrocher sous la température estivale nivernaise. “C’est notre première course à la maison”, se réjouit le pilote Lexus. “J’habite à deux heures d’ici, mes amis et ma famille vont faire le déplacement. J’aime bien le circuit de Magny-Cours même si je n’y ai plus roulé depuis les essais Formule Renault 2018. Peu d’équipes ont l’expérience du tracé en GT3 et je pense que le circuit va convenir à la Lexus. La chaleur est annoncée avec en prime une course de nuit. Je me réjouis de disputer les deux courses.”

Thomas Neubauer retrouve avec plaisir l’équipe Tech 1 Racing de Sarah et Simon Abadie : “J’ai passé deux très belles années avec eux en monoplace et c’est pour moi un retour en famille. L’équipe est vraiment bonne. Le chef mécanicien de la Lexus était déjà avec moi du temps de la monoplace.”

Si le jeune pilote âgé de 21 ans ne roulait qu’en Sprint l’année passée, il cumule les deux championnats GT World Challenge Europe cette saison : “J’ai une petite affection pour le Sprint où tout va très vite. Il faut être vif, le changement de pneus doit être le plus rapide possible. Jusqu’à mon arrivée en GT3 en 2019, j’avais l’habitude de rouler seul dans ma monoplace. Je prends de plus en plus de plaisir à rouler en Endurance avec le partage de l’auto, la stratégie de l’équipe.”

A terme, l’objectif du pilote Tech 1 Racing est bien entendu de décrocher un volant de pilote officiel : “J’ai trouvé ma place en GT3. La catégorie me plaît beaucoup mais j’avoue que rouler ensuite dans une GTE me plairait. J’ai vécu trois ans au Mans et les 24 Heures du Mans seraient pour moi une grosse étape dans ma carrière. C’est un objectif et je saisirai la première opportunité.”