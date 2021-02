TC France : Chazel Technologie Course confirme une Peugeot 308 RC

Le TC France fait partie des nouveautés du Championnat de France des Circuits cette saison. Le plateau continue de se remplir petit à petit. C’est maintenant Chazel Technologie Course qui officialise sa présence dans le championnat avec au moins une Peugeot 308 RC pilotée par Pierre-Hugo Dubost.

« Depuis 30 ans, l’équipe fondée par mon père, Renaud, est très active en rallye, tant en France qu’au niveau international », explique Louis Chazel. « En 2013, nous avons commencé à diversifier nos activités en nous tournant vers le circuit et il faut dire que ce TC France tombe à point nommé pour nous permettre de poursuivre notre évolution. Ce championnat est très attractif. Tout le monde connait le professionnalisme de SRO Motorsports Group, qui est un gage de qualité, les retombées médiatiques seront à la hauteur et on peut compter sur SRO pour établir une bonne Balance de Performances entre les différents modèles engagés. Nous qui avons surtout des bases dans le rallye, nous aimons le mélange des voitures et un plateau hétéroclite et varié nous attire plus que les courses monotypes. Sur ce point, avec des voitures très différentes – et notamment un mix entre tractions et propulsions – le Championnat de France de Tourisme ne manquera pas de proposer une belle variété… et donc un beau spectacle. »

À ce jour, c’est au minimum une Peugeot 308 RC qui sera alignée par l’équipe basée à Saint-Hippolyte-du-Fort, à proximité d’Alès. « Nous avons en effet monté une toute nouvelle 308 pour Pierre-Hugo Dubost », précise Louis. « Ce sera sa deuxième saison complète en compétition et son premier objectif sera de progresser tout au long de l’année. Le TC France sera un bon contexte pour lui comme pour nous. Ayant jusqu’à présent roulé davantage dans des épreuves d’endurance, nous allons pour la première fois disputer de vraies courses de sprint. »

S’il est encore trop tôt pour le confirmer officiellement, l’équipe dirigée par la famille Chazel ne devrait pas se contenter de cette seule Peugeot 308 RC. « Depuis quelques années, nous exploitons à la fois des Peugeot 308 RC et des Alpine A110 Cup », poursuit Louis avec ce délicieux accent chantant du sud de la France. « Le fait que le TC France soit un format sprint, avec un seul pilote par voiture, est une bonne formule pour quelqu’un qui veut se faire remarquer. En outre, l’attribution d’un vrai titre de Champion de France est aussi un atout. On remarque donc qu’il y a un vrai intérêt pour le championnat. D’ailleurs, nous espérons finaliser prochainement l’engagement d’une Alpine en plus de la Peugeot de Pierre-Hugo. Et comme nous avons encore d’autres montures de ce type dans nos ateliers, nous restons ouverts à d’autres opportunités, que ce soit à la saison ou à la course. »