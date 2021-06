Ryo Hirakawa va tester la Toyota GR010 HYBRID à Portimão

Toyota Gazoo Racing vient d’annoncer que le vice-champion Super GT 2020, Ryo Hirakawa, pilotera la Toyota GR010 Hybrid Le Mans Hypercar à Portimao du 15 au 17 juin soit quelques jours après la 2e manche WEC de la saison (du 11 au 13 juin).

Le Japonais, champion 2017 de Super GT aux côtés de Nick Cassidy et triple vice-champion revient au volant d’un prototype après avoir disputé l’European Le Mans Series 2016 au sein de l’équipe Thiriet by TDS Racing puis avec DragonSpeed/G-Drive Racing en LMP2 en 2017. Il compte déjà trois victoires en ELMS et deux participations aux 24 Heures du Mans avec une 17e place en LMP2 comme meilleur résultat.

Estoril ELMS 2016

Ses courses en LMP2 étaient le résultat de son statut dans le programme Toyota Young Drivers, bien que cela ne se soit pas concrétisé par une course en LMP1, puisque Yuji Kunimoto a finalement été préféré à Hirakawa pour la troisième voiture de Toyota lors des 24 Heures du Mans 2017. Cependant il a déjà goûté à la catégorie reine en roulant à plusieurs reprises dans la Toyota TS050 Hybrid LMP1.

En raison des restrictions de quarantaine, le pilote de 27 ans manquera la prochaine manche de Super Formula à Sugo, qui aura lieu le week-end suivant son test.