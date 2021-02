Les Allemands de Ring Racing seront à nouveau actif cette année sur la Nordschleife. On reverra la Lexus RC F GT3 en partenariat avec Novel Racing dans la catégorie SP9. La Lexus roulera en Nürburgring Endurance Series et aux 24 Heures du Nürburgring.

Le DTM Trophy fera partie du menu avec deux Toyota GR Supra GT4.