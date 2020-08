Réflexion personnelle : les temps changent mais continuons de rêver…

La période estivale 2020 est riche en lecture sur l’automobile. Entre le deuxième opus sur la victoire de Jean Rondeau aux 24 Heures du Mans 1980 par Charles James, ‘Bleu Matra, la couleur de la victoire’ par Luc Joly, Yves Ronga et Serge Cailler, et ‘Venturi GT à la française’ de Pierre Daubrosse, il y a de quoi passer un bel été de lecture. Une fois ces trois ouvrages terminés, retour dans le monde réel, celui du XXIe siècle. On ne peut pas dire qu’il soit attirant en ce mois d’août 2020.

Dans l’avant-propos du magnifique livre consacré à Matra, Henri Pescarolo se lâche : “Quand en 1965, je disais à mes amis que j’intégrais l’équipe Matra, invariablement on me répondait : “C’est quoi Matra ?” On peut le comprendre, à l’époque, seuls quelques pilotes de chasse savaient que, sous les ailes de leur Mirage, il y avait de superbes missiles Matra ! Mais en 2019, quand il m’arrive de dire que j’ai été pilote Matra, on me fait souvent la même réflexion qu’il y a 54 ans, “c’est quoi Matra ?” Sommes-nous à ce point les derniers dinosaures d’une époque révolue ? Pourtant, Matra a fait vibrer les foules. Matra, c’est quelques titres de champion de France, trois championnats d’Europe et trois championnats du Monde, F1 et Sport-Prototype, sans oublier trois victoires aux 24 Heures du Mans. Le tout en dix années, en partant d’une page blanche. Excusez du peu ! C’est aussi des milliers de belles voitures de GT, c’est aussi l’Espace, précurseur de tous les SUV. Aucun constructeur au monde n’a réussi un tel exploit en si peu de temps.

“C’est un lieu commun que de dire que les Français ne connaissent pas du tout l’histoire de France, il semblerait qu’il en soit de même avec les sportifs français. Il faut dire que le fils de Jean-Luc Lagardère a largement contribué à cet état de fait, il a réussi l’exploit de faire disparaître l’un des plus grands noms, non seulement du sport automobile, mais aussi de l’industrie française.”

Inutile de dire qu’après cet avant-propos, tout est dit. On va poursuivre avec une lettre écrite par Jean-Luc Lagardère le 20 avril 1967, toujours diffusée dans l’ouvrage Matra. Cette lettre était adressée aux pilotes de la marque : “Je suis extrêmement surpris, chaque fois que je me rends dans les locaux de Matra Sports où se préparent les voitures de compétition de ne rencontrer aucun d’entre vous.

Il est anormal que votre absence totale éclate ainsi aux yeux de tous. Je sais que vous êtes pilotes et non mécaniciens : mais il y a aussi un facteur psychologique qui compte : les équipes se forgent essentiellement par la présence et je ne voudrais surtout pas que l’ensemble du personnel des Etudes Avancées vous considèrent comme des étrangers qui viennent simplement sur les circuits remplir leur contrat.

Je précise, en outre, que votre présence de temps en temps dans les bureaux d’études ou les ateliers présente de l’intérêt. En effet, c’est souvent au cours de la troisième ou de la quatrième discussion qu’une idée intéressante peut jaillir, qu’une remarque qui paraissait peu importante est prise en considération et s’avère déterminante.

Je compte sur vous pour changer votre attitude. C’est dans l’intérêt de tous et dans le vôtre en premier.”

Pour Claude Poiraud et Gérard Godfroy, tout a débuté dans les Deux-Sèvres avec la Ventury en 1984. “Durant cette année 1984, nous n’étions que deux, et nous devions composer en permanence avec nos forces et nos faiblesses”, déclare Claude Poiraud dans la préface de l’ouvrage sur Venturi. “Ce sont notre amitié et notre volonté d’aboutir qui nous ont permis de surmonter épreuves et obstacles de toute nature qui se sont dressés devant nous au fil des jours jusqu’à ce que le Salon de l’Automobile 1984 soit enfin à notre portée.”

Gérard Godfroy poursuit : “L’entreprise Venturi a vécu des heures heureuses, puis des heures douloureuses, avant de rebondir dans une direction totalement différente. Cette aventure aura été l’une des dernières tentatives françaises artisanales de participer au monde de l’automobile-passion, et pour cela, je crois, on ne l’oubliera jamais.”

La suite, on la connaît : 24 modèles pour la route ou la compétition de 1987 à 1999. Cette petite marque née dans un pavillon d’une petite commune des Deux-Sèvres est allée jusqu’en Formule 1 et aux 24 Heures du Mans.

Entre l’épopée Matra et Venturi, il y a eu Inaltera-Rondeau à la fin des années 70, début des années 80. Le tome 2 du livre de Charles James revient en profondeur sur cette aventure humaine qui a conduit jusqu’à la victoire aux 24 Heures du Mans 1980 : “Nous avons ensemble, avec ce palmarès et en un temps record, gravé brillamment une trace indélébile et unique dans l’histoire de la course automobile la plus mythique, la plus difficile et la plus exigeante de tous les temps, tant pour les pilotes et mécaniciens que pour les voitures. Ceci ne fut possible, dans l’enthousiasme et la témérité de notre jeunesse, que par la conjonction inouïe de l’imagination, de la volonté, de la ténacité et de l’abnégation de notre petit groupe de garçons et filles aux potentiels sublimés par la poursuite d’un objectif commun bien au-delà des espoirs les plus fous de chacun d’entre nous.”

Matra, Inaltera-Rondeau, Venturi. Trois histoires françaises du XXe siècle. Ces trois aventures se sont terminées pour des raisons aussi diverses que variées. N’y voyons pas que du noir puisque d’autres portent haut les couleurs de la France. ORECA et Ligier en sont le parfait exemple en Endurance. En 2013, lors des 40 ans d’ORECA, Hugues de Chaunac écrivait : “Pas simple d’identifier les moments clés de ces quarante années… Chaque jour portait une aventure nouvelle. Les rebondissements, les hauts et les bas se sont succédés à une vitesse folle. Lesquels fallait-il choisir pour illustrer la saga d’ORECA ? Après mûre réflexion, nous avons décidé de célébrer ces 40 ans avec autant d’histoires, de victoires, d’anecdotes, de décisions, d’échecs, d’interrogations, de virages et de questions. Tous ont pavé le chemin emprunté par ORECA depuis 1973.”

Les 24 Heures du Mans restent une course française, le Championnat du Monde d’Endurance est dirigé par des français et le “pape” du GT est français. Lors des 25 ans de SRO Motorsports Group, Stéphane Ratel, son président-fondateur, déclarait : “Une pensée spéciale pour mes enfants Maximilian et Amaya, pour leur mère Alexandra et pour ma femme Marie, et toutes mes sincères excuses pour tout le temps passé loin d’eux, à voyager sur les circuits à travers l’Europe et autour du monde, passant des heures interminables au bureau ou du temps passé même lorsque j’étais avec eux, occupé que je l’étais avec mon Eriksson, Nokia, BlackBerry ou iPhone, ou simplement perdu dans mes rêves de courses GT.”

Que dire de Romain Dumas qui passent des heures et des heures, des nuits et des nuits, à réfléchir, travailler, développer, concevoir, alors qu’il pourrait tranquillement passer l’été sur un bateau ? Que dire d’un Norbert Santos qui a su conserver sa petite entreprise Norma durant des décennies dans sa petite commune de Saint-Pé-de-Bigorre ? Que dire d’un Lucien Monté qui il y a 40 ans assistait au triomphe de Jean Rondeau au Mans, qui a connu tant d’aventures humaines et qui ce week-end encore est à Spa en European Le Mans Series ?

Cette liste est non exhaustive mais dans cette période compliquée que nous traversons, n’oublions pas de rêver, de vivre sa passion et de penser à des jours meilleurs…