Radio 24 Heures disponible pour les membres du Club ACO

Les membres du Club ACO pourront suivre les 24 Heures du Mans au plus près de l’événement, ce qui compensera en partie de ne pas pouvoir être sur place pour les raisons que l’on connaît.

L’adhésion ACO comprend de pouvoir suivre l’intégralité de la course en direct via l’App 24 Heures du Mans. La nouveauté est la possibilité d’avoir accès aux commentaires des speakers officiels du circuit via la radio du circuit.

Les détails de connexion seront dévoilés début septembre.

