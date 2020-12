RACB Awards 2020 : WRT veut aller au Mans en 2021, Vandoorne veut y retourner

Les RACB Awards 2020 ont rendu leur verdict. Cette année, pas de soirée festive mais bien une diffusion digitale pour cause de situation sanitaire encore très précaire en Belgique comme en France et ailleurs.

Nicolas Baert a décroché l’Award du Rookie de l’année 2020. Le jeune pilote roule en TCR chez Comtoyou Racing, la structure familiale. Si 2021 doit passer par une nouvelle saison en Tourisme, le Belge de 19 ans se verrait bien rouler en GT3 ou prototype dans un avenir plus ou moins proche.

Pour l’Award du Team 2020, pas de surprise, le trophée est revenu à WRT qui a brillé en GT3 et DTM. L’équipe belge de Vincent Vosse rafle son 6e RACB Award et ce dernier trophée de l’année vient récompenser une très belle saison de l’écurie belge titrée en GT World Challenge Europe Powered by AWS et qui s’est montrée à son avantage en DTM. Le programme GT3 2021 s’annonce comme un copier-coller de 2020. Ce n’est pas un secret que WRT vise les 24 Heures du Mans en LMP2 dès 2021. On peut faire confiance à Vincent Vosse pour concocter un programme quatre étoiles en 2021.

Sur les cinq pilotes en lice pour le RACB Award Pilote 2020, trois roulent en Endurance : Bertrand Baguette (SUPER GT), Maxime Martin (WEC), Laurens Vanthoor (IMSA). Le trophée 2021 est revenu à Stoffel Vandoorne, pilote Mercedes EQ Formula E Team. Le Courtraisien a terminé vice-champion de la discipline. Si 2021 passera par une nouvelle saison en Formula E avec comme objectif le titre, le Belge de 28 ans se verrait bien revenir aux 24 Heures du Mans dans un avenir très proche. Sa seule expérience en terre sarthoise est une 3e place en 2019 sur une BR1/SMP Racing. “Le Mans est une course que je refaire dans le futur”, a déclaré Stoffel Vandoorne. “Je veux me battre pour la victoire.” Pourquoi pas dès 2021…