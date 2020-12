Que mettre sous le sapin à Noël ?

En cette fin d’année et à l’approche de Noël, nous sommes à J-10, Endurance Info vous fait une petite sélection des incontournables à avoir sous son sapin le jour de Noël…

Si on devait trouver la plus grosse déception des fans d’endurance en cette fin d’année 2020, vous seriez probablement des milliers à nous répondre : ” Ne pas avoir pu aller aux 24 Heures du Mans !” La sortie du livre officiel de cette édition 2020 sera donc certainement encore plus attendue par un grand nombre de passionnés ! Elle est normalement prévue pour fin décembre (aux éditions ETAI, auteurs : Thibaut Villemant et Jean Marc Teissedre, prix 49 euros).

Toujours du côté des livres parus dernièrement, Benoît Deliège propose un livre retraçant la carrière de Jacky Ickx à Francorchamps : “Francorchamps Formule Ickx” (éditions Benoît Deliège , auteurs: Alain van den Abele-Benoît Deliège, prix : 49 euros). Un livre qui comprend de nombreuses photos inédites ainsi qu’une préface de Henri Pescarolo !

D’autres livres sur l’Endurance “historique” vous seront bientôt proposés sur Endurance Classic. Cependant, il est à noter que le très bon ouvrage ‘”Bleu Matra, la couleur de la victoire” est toujours disponible. Les nostalgiques et amoureux de Matra vont se réjouir avec cet ouvrage qui retrace, entre autres, l’épopée de la marque française aux 24 Heures du Mans avec de nombreuses photos d’archives inédites. Il a été écrit par Serge Cailler, Yves Ronga, un fidèle d’Endurance-Info, et Luc Joly qui nous fournit régulièrement en superbes photos dans nos articles d’Endurance Classic (aux éditions E-T-A-I au prix de 59 euros, à commander ICI).

A noter que le livre Porsche Sport 2020 sera disponible fin décembre. Il sera au prix de 55 euros et il est déjà possible de le précommander ICI.

Au niveau des miniatures, on reviendra dans un prochain article sur les nombreuses sorties de cette année 2020, mais sachez qu’il est toujours possible de vous procurer un grand nombre des miniatures sorties dernièrement, que ça soit chez Spark, TSM, Looksmart, Trofeu ou autres! On peut tout de même épingler quelques arrivées chez Spark Model en cette fin d’année avec deux BMW M1 engagées aux 24 Heures du Mans 1980 : la fameuse BMW M1 “Carte de France” #83 (D.Pironi – D.Quester – M.Mignot, Spark S6402) et la #84 aux couleurs d’un célèbre cow-boy “fumeur” (H.J.Stuck – D.Lacaud – H.G.Bürger, Spark S6403).

Et si vous préférez l’échelle 1/18 il y a aussi quelques belles nouveautés comme cette BMW CSL #29, gagnante des 24 Heures du Nürburgring 1973 (N.Lauda – H.P.Joisten, Spark 18S413) ou la très jolie Rondeau M379 qui a terminé 3ème des 24 Heures du Mans 1980 (JM.Martin – P.Martin – G. Spice, Spark 18S421).

Après les livres et les miniatures, sachez que le DVD du film “Le Mans 66” est toujours disponible. Ce long métrage a été réalisé par James Mangold et il relate l’incroyable aventure humaine et sportive qui a conduit l’ingénieur automobile américain Caroll Shelby (Matt Damon) à faire équipe avec le pilote de course britannique surdoué Ken Miles (Christian Bale). Les deux hommes n’avaient qu’un seul but : construire pour le compte de Ford Motor Company une voiture capable de renverser la suprématie de l’écurie d’Enzo Ferrari sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans en 1966 (prix 19.99 euros).

Je peux également vous conseiller de vous rendre sur le site d’Endurance Classic Store où vous pourrez trouver des produits consacrés à l’endurance comme le fameux mug Endurance-Info devenu célèbre depuis les nombreux “Endurance-Café” proposés ces derniers mois par Thomas Bastin et Laurent Mercier !

Vous y trouverez également un large choix de t-shirts, posters et autres goodies consacrés à l’endurance. Sachez également qu’il est encore possible de vous procurer le pack de masques fabriqués par Stand21 pour Endurance-Info avec des designs imaginés par Quentin Guibert (5 masques au prix de 30 euros frais de port compris !) Plus d’informations en écrivant à cette adresse : contact@endurance-info-com

Enfin, il est également possible de vous habiller pour la prochaine saison et de montrer votre attachement à l’endurance avec un choix très vaste de t-shirts et autres pulls ICI.

A bientôt pour d’autres nouveautés consacrées à l’endurance. Et pour finir : je vous un très Joyeux Noël à tous!