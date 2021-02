Quatre Mercedes-AMG GT4 et deux programmes pour CD Sport

De une Mercedes-AMG GT4 en 2019, CD Sport est passé à trois l’année passée et elles seront quatre cette saison en Championnat de France FFSA GT. Le team basé à Boulazac aura un double programme avec des débuts en GT4 European Series avec deux Mercedes-AMG GT4.

Sébastien Baud et Enzo Joulié se partageront le volant de la Mercedes-AMG GT4 #74. Le tandem roulera en France et en Europe. Champion Ligier European Series en JS2 R, Sébastien Baud change de catégorie cette année. Le jeune pilote âgé de 20 ans sera à surveiller, tout comme son jeune coéquipier Enzo Joulié. Âgé de 16 ans, l’ancien Champion de France de Karting arrive de la Formule 4. Le tandem évoluera en Silver Cup.

“Avec ces deux très bons jeunes, nous repartons sur un nouveau cycle, comme on a pu le faire avec Arthur Rougier et Edouard Cauhaupé en 2019”, se réjouit Laurent Cazenave qui gère la structure avec Claude Degrémont. “On va d’abord les aider à apprendre le métier et à entrer dans le professionnalisme. Avec deux championnats à leur programme, l’apprentissage sera plus rapide. Mais attention, la motivation ne suffit pas pour gagner. Il faudra accepter parfois de n’être que 6 ou 7ème. C’est difficile quand on est ambitieux, mais il faut commencer par le commencement. On marche, on trottine et enfin, on court !”

Jean-Ludovic Foubert, 44 ans, poursuit l’aventure avec CD Sport sur deux programmes, mais avec deux coéquipiers différents. Le Breton roulera sur la #3 avec Edouard Cauhaupé, qui reste fidèle à CD Sport, en FFSA GT. Pour la partie Europe, Jean-Ludovic Foubert sera épaulé par Hugo Chevalier, qui passe du GT3 au GT4 dans la classe Pro-Am.

“Je suis persuadé que Jean-Ludo est au niveau des meilleurs pilotes Am”, explique Laurent Cazenave. “Ce double programme ne pourra que le renforcer. Edouard va avoir un rôle de capitaine sur la partie française. Il connait la maison, la voiture et le championnat sur le bout des doigts. En GT4 Europe, Jean-Ludo sera avec Hugo qui fait partie des pilotes les plus talentueux de sa génération. Nous pourrons sans doute viser le podium final des deux championnats.”

Sahan Sarkissian et Jihad Aboujaoude rempilent chez CD Sport sur la Mercedes-AMG GT4 #4. Les deux compères continueront en Am avec la ferme intention de jouer les podiums de la catégorie.

“Pour Shahan et Jihad, l’objectif est très clair, continuer de monter en puissance, ce qui doit se concrétiser par des podiums”, souligne Laurent Cazenave. “S’ils continuent sur leur courbe de progression de 2020, ça devrait payer.”

Le quatrième équipage n’est pas bouclé à 100%. Seul Paul Paranthoen est confirmé sur la #7. Le pilote, classé Bronze par la FIA, a roulé avec succès en karting et Relais Peugeot 206. En fonction de son coéquipier, l’équipage roulera en Pro-Am ou Am.