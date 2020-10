Porsche remporte les 24 Heures de Spa pour la 2e fois de suite

Encore une fois, l’édition des 24 Heures de Spa a été superbe. On craignait des conditions météorologiques dantesques, mais ce ne fut pas trop le cas à part une pluie intermittente et de force variable (plus forte en fin de course). Mais pas d’orage ni de brouillard, comme on aurait pu le craindre, ni de drapeau rouge comme en 2019. Les bagarres ont été belles, les rebondissements nombreux, certains favoris ont assuré, d’autres ont déçu. Tour d’horizon des “heureux et des déçus”.

La Porsche 911 GT3-R #98 ROWE Racing emmenée par le trio magique Laurens Vanthoor / Nick Tandy / Earl Bamber a toujours été à l’affut, mais jamais vraiment en tête. Avec une stratégie millimétrée, les hommes de ROWE Racing ont été parfaits et signent une 2e victoire pour l’équipe, la première étant avec BMW en 2016. Mieux encore, ROWE Racing remporte les 24 Heures de Spa, mais aussi du Nürburgring (avec BMW !) la même année ! Il s’agit là du 2e succès de suite pour Porsche après celui de 2019. La marque devient la 2e avec le plus de victoires en Belgique derrière BMW. Une mention spéciale pour Nick Tandy auteur d’un relais final tout simplement incroyable sous la pluie ! Avec une boîte de vitesses très fatiguée, il arrive à passer la ligne d’arrivée en vainqueur !

L’Audi R8 LMS GT3 #66 de Audi Sport Team Attempto Racing pilotée par Frédéric Vervisch, Mattia Drudi, Patric Niederhauser termine 2e, à moins de cinq secondes, après avoir mené un bon moment dans la 2e moitié de course. Elle a fait une belle prestation tout comme une autre Porsche qui complète le podium, la 911 GT3-R #54 de Dinamic Motorsport de Sven Müller, Christian Engelhart et Matteo Cairoli.

Cinq autres voitures, en lice pour remporter la classique belge, terminent dans le même tour que les vainqueurs. Une troisième Porsche (dans les 5 premiers), la 911 GT3-R #12 de GPX Racing finit 4e avec le trio Matt Campbell, Patrick Pilet et Mathieu Jaminet. La dernière place de ce Top 5 est occupée par une auto très en vue pendant cette course et qui aurait aussi mérité la victoire, la Ferrari 488 GT3 #51 AF Corse de James Calado, Nicklas Nielsen et Alessandro Pier Guidi.

Les trois dernières autos à terminer dans le même tour sont l’Audi R8 LMS GT3 #25 d’Audi Sport Team Sainteloc Racing, qui a été en tête à plusieurs reprises, la Mercedes-AMG GT3 #4 Mercedes-AMG Team HRT et la Porsche 911 GT3-R #22 de Frikadelli Racing Team. Ces deux dernières n’ont, par contre, jamais pointé au sommet des feuilles de classement horaire.

Mention spéciale pour l’Acura #30 Team Honda Racing de Renger Van der Zende, Dane Cameron et Mario Farnbacher, la seule NSX engagée. Elle s’est de nouveau bien comportée et termine pour la 2e fois de suite dans le Top 10, à la 9e place, à un tour de la Porsche.

Bentley n’a jamais lutté pour les premières places, mais la Continental GT3 #3 de K-Pax Racing pilotée par Jules Gounon, Jordan Pepper et Maxime Soulet finit 10e. Elle a perdu un tour pour une mauvaise gestion des pneus. La voiture sœur, la #9 de Rodrigo Baptista, Andy Soucek et Alvaro Parente se classe 12e.

En Pro-Am, la Lamborghini Huracan GT3 #77 de Barwell Motorsport (Sandy Mitchell, Ricky Collard, Rob Collard, Leo Machitski) a repris la tête dans les dernières heures et l’emporte. Encore une victoire pour la sympathique écurie britannique ! La Ferrari 488 GT3 #93 de SKY – Tempesta Racing termine 2e grâce au quatuor Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever, Giancarlo Fisichella devant l’Aston Martin Vantage AMR GT3 #188 de Garage 59 emmenée par Alex West, Chris Goodwin, Jonathan Adam et le vainqueur du Mans en GTE Pro, Maxime Martin.

En Silver, la Mercedes-AMG GT3 #5 de HRT de Gabriele Piana, Michele Beretta, Sergey Afanasiev et Hubert Haupt gagne devant une autre Mercedes, la #84 de HTP Motorsport (Indy Dontje, Russell Ward, Philip Ellis), et la Lamborghini Huracan GT3 #555 d’Orange 1 FFF Racing Team (Baptiste Moulin, Taylor Proto, Hugo Chevalier, Florian Latorre).

Chez les Am, la Bentley Continental GT3 #108 de CMR de Clément Mateu, Romano Ricci, Stéphane Tribaudini et Stéphane Lémeret a su être patiente. Leus adversaires s’éliminant tour à tour, les quatre hommes ont cueilli cette belle victoire.

Les déceptions

Cela méritait mieux pour la Ferrari 488 GT3 #72 SMP Racing (Miguel Molina, Sergey Sirotkin, Davide Rigon) qui a fait une très belle course, mais le Russe, pourtant très bon, a commis une petite erreur deux heures avant l’arrivée, tapant légèrement le mur de pneus. Suffisamment pour ne pas gagner. Elle franchit la ligne d’arrivée à la 19e place.

Dommage aussi pour la Porsche 911 GT3-R #47 de KCMG des vainqueurs 2019 : Richard Lietz, Michael Christensen, Kevin Estre. Trahis par un souci de suspension avant, les trois hommes doivent se contenter de la 13e position.

Désillusion pour l’équipe française de Jérôme Policand. La Mercedes-AMG GT3 #88 Mercedes-AMG Team AKKA ASP (Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga,Raffaele Marciello) a dominé la moitié de la course, l’Italien étant fantastique, le Brésilien très bon. Mais elle devait stopper aux alentours de 3 h 30 du matin à cause d’un souci de suspension avant même que Timur Boguslavskiy ne puisse monter dans l’auto. La Mercedes-AMG #87 AKKA-ASP de Jean-Luc Beaubelique, Fabien Barthez, Jim Pla et Thomas Drouet a aussi abandonné après avoir eu des soucis de crémaillère.

Grosse déception chez Lamborghini ! Alors que la Huracan GT3 #63 d’Orange 1 FFF Racing (Marco Mapelli, Andrea Caldarelli, Dennis Lind) était en tête, le dernier nommé est parti à la faute dans le Raidillon. La voiture termine dans les pneus pour finalement abandonner. Décidemment malchanceuse, la marque italienne n’aura toujours pas de première victoire à Spa ce soir ! Dommage, cette auto avait tout le temps été dans le top 3 pendant plus de 15 heures ! On comptait aussi sur la Lamborghini Huracan GT3 #163 d’Emil Frey Racing, mais Franck Perera a eu un souci à 1 h 25 de la fin dans le virage 16.

Course catastrophique pour BMW. La meilleure des M6 GT3 sur le papier, la #34 de Walkenhorst Motorsport (Augusto Farfus, Philip Eng, Nick Catsburg), s’est accrochée avec l’Audi R8 LMS #32 de Charles Weets. Rendu responsable, Nicky Catsburg a pu réparer, continuer mais d’autres soucis mécaniques ont mis à mal sa course et la voiture a finalement dû abandonner. Sur l’autre, la #35, Nick Yelloly perdait d’abord le contrôle de son auto sur un vibreur et terminait sa course dans les pneus. Puis, aux mains de Martin Tomczyk, piégé par l’humidité de Blanchimont vers 6 heures du matin, elle a fini dans les rails, course terminée et à oublier !

On appelle cela boire le calice jusqu’à la lie. Course très difficile pour WRT. L’Audi R8 LMS GT3 #32 Belgian Audi Club Team WRT a d’abord été percutée par la BMW M6 GT3 #34, abandonnant sur place. Ensuite, l’Audi R8 LMS GT3 #31 d’Audi Sport Team WRT (Dries Vanthoor, Christopher Mies, Kelvin van der Linde), l’une des grandes favorites et 2e après 6 heures de course, a eu un souci de transmission. Pour finir, l’Audi R8 LMS #33, engagée en Silver, a terminé dans le mur de pneus au Raidillon à trois heures de l’arrivée. Seule la R8 LMS #30 de Matthieu Vaxivière, Ferdinand Habsburg, Dennis Marschall termine (14e), mais elle a été retardée.

A noter que la Lexus RC F GT3 #15 de Tech 1 Racing (Thomas Neubauer, Timothé Buret, Aurélien Panis) n’a pas non plus terminé tout comme la Porsche 911 GT3-R #99 ROWE Racing du Français Julien Andlauer, associé à Klaus Bachler et Dirk Werner.

Le classement final est ICI

Rendez vous maintenant pour la prochaine édition les 31 juillet et 1er août prochains. Quant à la finale du GT World Challenge Europe Endurance, elle aura lieu dans trois semaines au Castellet…