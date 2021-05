Paul Ricard : NM Racing Team et CMR sortent du lot

Une semaine avant la reprise du Championnat de France FFSA GT à Albi, une partie du plateau était à pied d’œuvre ce week-end au Paul Ricard dans le cadre de la GT4 European Series. Sur un terrain qu’elles connaissent bien, les écuries roulant sur la scène nationale ont brillé. NM Racing Team et CMR ont bien géré le meeting varois.

Décidément, les Espagnols de NM Racing Team aiment bien le Paul Ricard en dominant de bout en bout la course 1. L’écurie espagnole en profite pour décrocher un troisième succès consécutif en GT4 European Series au Paul Ricard. Lluc Ibanez et Xavier Lloveras n’ont pas craqué sous la pression pour aller s’imposer avec 0.983s d’avance sur la Toyota GR Supra GT4/CMR d’Antoine Potty et Stéphane Lémeret. Très en verve à Monza lors du précédent rendez-vous, Charlie Fagg et Bailey Voisin (McLaren/United Autosports) sont montés sur la dernière marche du podium. Le tiercé de tête roule en Silver. Rappange/Nabuurs ont placé la Camaro GT4.R/V8 Racing au pied du podium, devant l’Alpine A110 GT4/CMR de Vincent Beltoise et Loris Cabirou. Sixième place pour Paul Evrard et Timothé Buret sur la Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team.

En Pro-Am, Grégory Guilvert et Fabien Michal ont raflé la mise sur l’Audi R8 LMS GT4/Saintéloc Racing #42. Les triples champions de France ont devancé l’Alpine A110 GT4/Team Speed Car de Pierre Courroye et Thomas Hodier. Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla ont pris la 4e place sur la Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team #87. Nicolas Gomar et Eric Herr ont fait parler la poudre en Am sur l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events. Le tandem de la #89 a pris le dessus sur l’Audi R8 LMS GT4/Full Motorsport de Michael Blanchemain et Christophe Hamon.

La course 2 a été le terrain de jeu de CMR. Le team de Sabine et Charly Bourachot s’est offert le doublé grâce à la Toyota GR Supra GT4 de Stéphane Lémeret et Antoine Potty qui a devancé l’Alpine de Vincent Beltoise et Loris Cabirou. En terminant à la 3e place, Greg Guilvert et Fabien Michal (Audi/Saintéloc) ont pris les points de la victoire en Pro-Am en devançant Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla (Mercedes/AKKA). Belle 5e place en Silver de Gazeau/Lachenauer sur l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events #27.

Michael Blanchemain et Christophe Hamon ont brillé en Am avec la victoire du tandem de l’Audi/Full Motorsport #69. On retrouve également sur le podium Wilfried Cazalbon et Andrea Benezet sur la Toyota GR Supra GT4/CMR, ainsi que Nicolas Gomar et Eric Herr sur l’Aston Martin/AGS Events.

