Paul Ricard (C2) : doublé des Lamborghini/Vincenzo Sospiri Racing

La course 2 du meeting International GT Open du Paul Ricard a vu un doublé des Lamborghini Huracan GT3/Vincenzo Sospiri Racing. A l’issue des 29 tours de course, Michele Beretta et Frederik Schandorff se sont imposés avec 4.633s d’avance sur la voiture soeur de Baptiste Moulin et Yuki Nemoto.

Pour ses débuts dans la série avec la Porsche 911 GT3 R, Lechner Racing monte sur la troisième marche du podium grâce à Andy Soucek et Al Faisal Al Zubair.

Malchanceux hier avec un accrochage bien malheureux, JP Motorsport termine au pied du podium avec sa McLaren 720S GT3, mais avec la victoire en Pro-Am pour Christian Klien et Patryk Krupinski. La Bentley Continental GT3/Team Lazarus de Pepper/Peklin, victorieuse du premier rendez-vous, a pris la 5e place. Victoire de Giuseppe Cipriani en Am sur la Lamborghini Huracan GT3/Il Barone Rampante.

Vincenzo Sospiri Racing a également raflé la mise en GT Open Cup Europe avec sa Lamborghini Huracan Super Trofeo confiée à Andrezj Lewandowski.

Le classement de la course est ici

Schandorff/Beretta et Peklin/Pepper comptent 21 points au championnat.

Prochain rendez-vous à Spa-Francorchamps les 19 et 20 juin…